Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al opinar sobre la audiencia de la entrevista con Fardin. "No rindió en rating, pero fue muy interesante la nota", reconoció el codnuctor de Los ángeles de la mañana.

angel.jpg Los ángeles de la mañana: la autocrítica de Ángel de Brito tras la nota con Thelma Fardin.

El juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Thelma Fardin anunció en LAM que el juicio oral por violación contra Juan Darthés comenzará el 30 de noviembre, según confirmó la justicia brasileña.

En la entrevista con Ángel de Brito, la actriz precisó que espera no tener que cruzarse con su ex compañero. "No soportaría escucharlo o tenerlo cerca. No, ni siquiera me lo quiero imaginar, no quiero pensar en esa escena. Afortunadamente cuando hablé con mi equipo de abogados y quienes me asesoraron, sé que podemos pedir eso, que es una forma de proteger mi salud emocional", sostuvo.