Mica Viciconte contó cómo es su relación con las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann

“Me parece que uno, no te digo que la tenga atada, pero como que aprendí algunas cosas que pueden llegar a suceder”, aclaró Viciconte.

Mica Viciconte reveló que le propuso a Fabián Cubero ir a un curso de parto

Consultada por Vero Lozano sobre la posibilidad de asistir a un curso de parto, Mica Viciconte confesó: “Hablé con Fabi, tenemos que ir los dos”.

“Él me dijo ‘¿es necesario?’ y yo no me lo veo inhalando. Pero si voy, vamos los dos, esto es de los dos”. cerró Mica.