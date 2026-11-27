Griselda Siciliani, quien ya trabajó con Álex de la Iglesia en la serie “Envidiosa”, describió la experiencia como “genial” y destacó el talento del director español para los efectos especiales y la comedia. “Él es un genio de los efectos especiales, de la ciencia ficción y de la comedia, así que era todo el tiempo descubrir cómo había pensado las cosas”, comentó la actriz sobre el proceso creativo.

Álex de la Iglesia explora el conflicto en lugar de la felicidad

El director Álex de la Iglesia definió su enfoque para la película con una frase contundente: “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto”. Su visión se centra en cómo las familias se aferran a una imagen preestablecida mientras todo se desmorona, buscando la redención a través del humor grotesco y cruel. “Para mí, es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”, afirmó el cineasta.



