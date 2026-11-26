A lo largo de su trayectoria, Saud logró acercarse al mundo del espectáculo y vestir a distintas figuras conocidas. Entre ellas aparecen Nicole Neumann, Evangelina Anderson, Barby Franco, Coty Romero y Panam, quienes lucieron prendas de su autoría en eventos y apariciones públicas.

Su perfil de Instagram, donde reúne más de 300 mil seguidores, funciona como una vidriera de su trabajo, pero también de su vida personal. Allí comparte imágenes de sus diseños, producciones, eventos y viajes por distintos destinos internacionales. Brasil, España, Estados Unidos y Nepal son algunos de los lugares que aparecen en sus publicaciones.

En ese universo de moda y viajes también ocupa un lugar especial Río, su perro samoyedo de dos años, que incluso tiene su propia cuenta en redes sociales. La mascota suele acompañarla en distintas actividades y recorridos, y terminó convirtiéndose en una pieza inesperada de la historia que ahora la relaciona con el protagonista de Muñeca brava.

Justamente, algunas publicaciones vinculadas con las mascotas habrían sido una de las pistas que despertaron las sospechas sobre su cercanía con Facundo Arana. Según contó Pepe Ochoa en LAM (América), Saud habría compartido imágenes con el perro del actor y también con su casco, detalles que llamaron la atención y alimentaron las versiones sobre un vínculo sentimental.

La información tomó fuerza durante la emisión del ciclo, cuando el panelista aseguró que el actor estaría saliendo con la diseñadora. "A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo", explicó Ochoa.

El periodista también habló de la situación personal que atravesaría Arana y de un supuesto intento de recomponer su relación con María Susini. "Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque él, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien", sostuvo.

De acuerdo con esa versión, Susini habría tomado distancia y hasta habría decidido restringir el ingreso del actor al country donde vive con sus hijos. "María decidió que Arana no tenga ni autorización para entrar al country donde viven. No lo quiere ver", afirmaron en el programa.

Sin embargo, en una comunicación con Primicias ya, la diseñadora confirmó: “No salgo con Facundo Arana. Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”.