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POLÉMICA Y SANCIÓN

Escándalo en el pádel nacional: la APA desafectó a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas

La Asociación de Pádel Argentino desafectó a Florencia Guerra Sodero tras sus expresiones antisemitas en redes y abrieron expediente en la FIP.

La APA desafectó a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas

La APA desafectó a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas

Un grave episodio sacudió la estructura del deporte nacional en las últimas horas. La Asociación de Pádel Argentino (APA) tomó la determinación de separar preventivamente de la delegación nacional a la jugadora cordobesa Florencia Guerra Sodero, luego de que se viralizaran publicaciones con expresiones antisemitas difundidas desde su cuenta personal de Instagram.

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La deportista formaba parte del seleccionado clasificado para disputar el Panamericano de pádel de "libres amateur" 2026, certamen programado del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. Frente a la repercusión de los contenidos, la entidad madre emitió un duro comunicado en el que repudió “de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales” y confirmó la apertura de las actuaciones correspondientes.

Cuáles fueron los comentarios en redes sociales que provocaron la sanción de la APA

La polémica central estalló al festejar su clasificación al certamen continental —instancia a la que también había accedido en septiembre de 2025—. En su cuenta de Instagram, la jugadora publicó una imagen anunciando una encuesta dirigida a amigos, familiares, personas de distintas posturas políticas, estratos sociales e hinchas de Belgrano de Córdoba. Sin embargo, cerró la consigna con una frase discriminatoria: “No hay ningún tipo de distinción. Excepto judíos… ustedes no son bienvenidos”.

A partir de la viralización de esa publicación, también salieron a la luz otros mensajes vertidos en su cuenta de X (@florguerraok) durante 2025. El 8 de julio de ese año escribió: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?“, mientras que a fines de abril publicó “Que lloren los judíos” al responder sobre la despedida del papa Francisco tras su fallecimiento. Asimismo, el 18 de septiembre de 2025 reaccionó a un pronunciamiento de la DAIA sobre dichos del diputado Nicolás Massot expresando: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”.

Qué medidas disciplinarias tomó la APA y qué dijo el Foro Argentino Contra el Antisemitismo

Ante este escenario, la Asociación de Pádel Argentino resolvió desafectarla del equipo representativo para iniciar el encuadre formal. “APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, detalló el escrito oficial.

En su declaración, la dirigencia ratificó el compromiso con la ética deportiva: “Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase. La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas”.

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) emitió un comunicado institucional para respaldar la sanción y condenar lo sucedido: “Mientras la Argentina es sede de los Juegos Sudamericanos y nuestro país tiene puestas las miradas de los amantes del deporte de la región, la jugadora de pádel Guerra Sodero despacha su antisemitismo en redes sociales. No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos. El deporte debe unir a las diversas culturas y representar valores de hermandad. No normalicemos el antisemitismo”.

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