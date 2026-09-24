Escándalo en el pádel nacional: la APA desafectó a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas

Qué medidas disciplinarias tomó la APA y qué dijo el Foro Argentino Contra el Antisemitismo

Ante este escenario, la Asociación de Pádel Argentino resolvió desafectarla del equipo representativo para iniciar el encuadre formal. “APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, detalló el escrito oficial.

En su declaración, la dirigencia ratificó el compromiso con la ética deportiva: “Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase. La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas”.

Por su parte, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) emitió un comunicado institucional para respaldar la sanción y condenar lo sucedido: “Mientras la Argentina es sede de los Juegos Sudamericanos y nuestro país tiene puestas las miradas de los amantes del deporte de la región, la jugadora de pádel Guerra Sodero despacha su antisemitismo en redes sociales. No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de ciudadanos argentinos. El deporte debe unir a las diversas culturas y representar valores de hermandad. No normalicemos el antisemitismo”.