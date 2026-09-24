Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 11 + 33 + 11 - (16 + 13) + 14.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 11 + 33 + 11 - (16 + 13) + 14.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
16 + 13 = 29
La expresión queda así: 21 × 11 + 33 + 11 - 29 + 14
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 11 = 231
La expresión queda así: 231 + 33 + 11 - 29 + 14
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
231 + 33 = 264 |
264 + 11 = 275 |
275 - 29 = 246 |
246 + 14 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se resuelve de corrido. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño detalle puede modificar toda la operación.