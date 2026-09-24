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Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 11 + 33 + 11 - (16 + 13) + 14.

Leé también Desafío matemático: una cuenta que parece fácil y termina complicando a muchos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con paréntesis puede sorprenderte al resolver

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

16 + 13 = 29

La expresión queda así: 21 × 11 + 33 + 11 - 29 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 11 = 231

La expresión queda así: 231 + 33 + 11 - 29 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

231 + 33 = 264 |

264 + 11 = 275 |

275 - 29 = 246 |

246 + 14 = (?)

Resultado final: 260

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se resuelve de corrido. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño detalle puede modificar toda la operación.

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