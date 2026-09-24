Desafío matemático: la cuenta es fácil, pero muchos cometen un error frecuente

16 + 13 = 29

La expresión queda así: 21 × 11 + 33 + 11 - 29 + 14

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 11 = 231

La expresión queda así: 231 + 33 + 11 - 29 + 14

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

231 + 33 = 264 |

264 + 11 = 275 |

275 - 29 = 246 |

246 + 14 = (?)

Resultado final: 260

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se resuelve de corrido. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y comprobar cómo un pequeño detalle puede modificar toda la operación.