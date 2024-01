A 6 años del conflicto, Flor Vigna se animó y contó la verdad sobre Nicolás Cabré

"Lo de Cabré me encanta que me lo pregunten porque nunca en la vida estaría con Cabré y es algo que quiero aclarar porque yo la pasé muy mal", indicó la actual pareja de Luciano Castro.

"Yo estudio teatro desde los 11 años. Me costó mucho conseguir mis oportunidades y el primer protagónico, cuando por fin confían en mí para eso en ´Mi hermano es un clon´, me toca un compañero que te hace todas, que si no le das bola te hace todas. Fue re feo y yo no dije nada porque tenía miedo de quedarme sin trabajo", reveló.