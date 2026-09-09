La oposición logró emplazar a las comisiones para tratar la emergencia en Discapacidad y los proyectos sobre morosidad

El objetivo de la oposición es acelerar los dictámenes de los diversos expedientes vinculados a aliviar la situación de deudores morosos. En este caso, el plan contempla dos reuniones informativas del plenario de comisiones los días martes 15 y 22 de septiembre a las 14, y un último encuentro para dictaminar el martes 29 de septiembre a la misma hora.

El acuerdo para votar los emplazamientos de comisiones se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara claro que la oposición había conseguido sobradamente las voluntades para el quórum, y el oficialismo al verse en desventaja numérica entendió que no tenía margen para resistir.

La sesión había sido abierta con la presencia de 130 legisladores que fueron aportados por el peronismo, Provincias Unidas, la izquierda, Argentina Federal y otros monobloques opositores. La Libertad Avanza, el macrismo y el radicalismo ingresaron cuando ya había quórum reglamentario.

El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), sostuvo que desde que se aprobó la ley, "la emergencia se ha agravado".

"Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad. Según los datos oficiales, desde enero del 2024 se iniciaron 90.791 trámites para dar el alta de la pensión y solamente se resolvieron 10.374. Un 11,4%", alertó.

El miembro informante también recordó que la última vez que concurrió el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, este último reconoció que a abril de este año el Gobierno acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70 mil millones de pesos.

"Y también nos informó que durante todo 2025 se subejecutó el presupuesto para el Incluir Salud en un 15%. Más de 135 mil millones de pesos que no ejecutaron para el Incluir Salud", protestó.

Endeudamiento familiar

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano, fue quien pidió la moción de emplazamiento de las comisiones, que resultó aprobado también por unanimidad.

"Esto coloca al Congreso a la altura de un tema trascendental. Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos", subrayó el radical.

La postura del oficialismo

Fuentes del bloque de LLA aclararon la postura del oficialismo en la sesión, y señalaron que lo que se votó fue el mismo cronograma para trabajar en comisiones la forma que había planteado el Gobierno el pasado 2 de septiembre. "No se discutieron las cuestiones de fondo. Eso debe hacerse en las comisiones. Se evitó el giro de temas de morosidad a la comisión de presupuesto. Es decir, ningún dictamen puede tener presupuesto ni incurrir en gastos", señalaron las fuentes cercanas a Martín Menem.

En tanto, desde el bloque que comanda el oficialista Gabriel Bornoroni confiaron en que como LLA controla las comisiones, al contar con la presidencia de las mismas, espera "controlar los dictámenes" cuando se voten. Por otro lado, desde el oficialismo rechazaron las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de incumplir el financiamiento de la emergencia en Discapacidad. Por el contrario, aseguran que "la emergencia en discapacidad está cumplida".

Además, agregaron que desde el oficialismo "se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente", aunque evitaron adelantar detalles porque señalan que será presentado cuando se reúnan las comisiones la semana que viene.