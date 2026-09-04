TNT y Flow estrenan "Cautiva", la nueva serie argentina con Carolina Kopelioff y Lorena Vega

El elenco se completa con Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, junto con las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski, entre otros.

(Foto: Gentileza Prensa).

Con el estreno de Cautiva, TNT y Flow continúan fortaleciendo su apuesta por la ficción argentina y por producciones locales con identidad propia, junto a un destacado equipo creativo y actoral. La serie se suma a títulos como Viudas Negras: P*tas y chorras, Cris Miró (Ella) y La mente del poder, ampliando una propuesta que reúne historias, talentos y producciones pensadas para distintas audiencias.

Cautiva se estrena el 18 de septiembre en TNT, con un episodio por semana, y estará disponible completa desde el 19 de septiembre en Flow.

Tráiler de Cautiva, la nueva serie argentina de TNT y Flow