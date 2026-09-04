Silvia Süller le hizo un inesperado pedido a Martín Cirio antes de ir a su stream y todo terminó mal

Pero la situación cambió después de que Süller le pidiera al conductor que le mostrara algunas notas que había realizado anteriormente con otras figuras. Cirio le envió ejemplos de entrevistas con famosos como Lali Espósito, Florencia Peña y Marley.

Después de eso, llegó el mensaje que terminó modificando el acuerdo. “Me llega un mensaje ayer, todo con mayúsculas, puntos suspensivos, exclamaciones, todo raro escrito”, relató Martín, quien reprodujo el planteo que recibió de la mediática.

Según contó, Süller le explicó que había estado pensando en la propuesta y que sentía que el monto acordado inicialmente era demasiado bajo. “Me quedé corta, estuve pensando. Me agarraste fría”, habría planteado la mediática, antes de hacerle una nueva propuesta: que realizara una oferta superior para analizarla.

La reacción de Cirio fue inmediata. El conductor aseguró que quedó desconcertado porque, según su versión, había sido ella quien había puesto el precio y él había aceptado sin discutirlo.

“Yo pensando: ‘Silvia, me llamaste vos. ¿Cómo me agarraste fría? Vos me tiraste el precio’”, relató. Pero hubo algo que, según contó, le molestó todavía más que el cambio económico.

“Me desilusionaste, negri”, lanzó Cirio al recordar lo ocurrido. El streamer incluso contó que antes de responderle decidió consultar la situación con otra persona para evitar reaccionar en caliente. Según su relato, ambos coincidieron en que no correspondía modificar las condiciones después de haber cerrado el acuerdo.

Finalmente, Martín le respondió a Süller que él había aceptado el monto que ella misma había establecido y que, si ahora consideraba que era insuficiente, no había problema en dejar la visita para otra oportunidad.

“Yo te llamé, vos lo dijiste, yo lo acepté. Cerramos. Habíamos quedado en esto. Si ahora te parece insuficiente, lo lamento, quedará para más adelante”, fue, según contó, el sentido de su respuesta.

Y agregó una frase que dejó clara su postura: “Serías la primera persona a la que yo le pago, pero si esto no te sirve, no hay ningún problema”.

La respuesta de Süller, lejos de abrir una nueva negociación, fue todavía más breve: reaccionó al mensaje con un emoji de beso.

“Me rompió el corazón”, reconoció Cirio, entre la sorpresa y el fastidio por cómo había terminado una negociación que, hasta ese momento, parecía cerrada.

Durante el relato también cuestionó especialmente una de las expresiones que, según contó, había utilizado Süller para justificar el aumento: que la participación “le servía” a él.

Para Cirio, ese planteo fue lo que más le molestó. “Te sirve a vos”, recordó, y comparó la situación con lo que ocurriría si una figura de enorme convocatoria le hiciera un planteo similar.

“Es como si Lali me dijera: ‘Martín, hacemos un feat’ y yo le dijera: ‘Esto te sirve a vos’”, explicó para graficar su enojo.

Así, lo que había comenzado como una invitación para tener a Silvia Süller como invitada de su stream terminó con la participación en suspenso y una negociación que, al menos por ahora, quedó completamente caída.

Y Cirio dejó en claro que, más allá del dinero, hubo algo que le cayó especialmente mal: sentir que después de haber aceptado el precio acordado apareció una nueva exigencia cuando todo parecía cerrado.