Activá el "modo dorado" en tu WhatsApp en simples pasos

Qué es el “modo dorado” en WhatsApp

El “modo dorado” no es una función oficial de WhatsApp, sino una modificación realizada por terceros a la aplicación original. Estas modificaciones, conocidas comúnmente como APKs (Android Package Kit), permiten a los usuarios acceder a funciones o personalizaciones que no están disponibles en la versión oficial. En el caso del modo dorado, esta modificación le da a WhatsApp una apariencia completamente nueva, predominando un esquema de color dorado en la interfaz de usuario, además de incluir algunos ajustes adicionales que podrían mejorar la experiencia visual de la app.

Diseño sin título (24).jpg Descubrí el "modo dorado" de WhatsApp: qué es y cómo instalarlo.

Cómo se activa el "modo dorado" de WhatsApp

Realizar una copia de seguridad: Antes de instalar cualquier modificación, es esencial que guardes una copia de seguridad de todos tus chats y archivos multimedia. Esto se hace desde la propia aplicación de WhatsApp en la opción de configuración. Así evitarás perder conversaciones importantes.

Desinstalar WhatsApp oficial: Una vez que hayas hecho la copia de seguridad, deberás desinstalar la versión oficial de WhatsApp de tu dispositivo. Esto es necesario porque no podés tener instalada la aplicación oficial y la versión modificada al mismo tiempo.

Descargar el APK del modo dorado: Este paso es el más crítico, ya que tendrás que buscar el archivo APK de la versión dorada en internet. Sin embargo, al ser una fuente externa y no verificada, hay un alto riesgo de descargar virus o malware que podrían comprometer la seguridad de tu dispositivo.

Instalar el APK: Una vez descargado el archivo, deberás otorgar los permisos necesarios a tu teléfono para que pueda instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Este es otro punto delicado, ya que estas aplicaciones no pasan por los controles de seguridad de la Play Store o App Store.

: Una vez descargado el archivo, deberás otorgar los permisos necesarios a tu teléfono para que pueda instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Este es otro punto delicado, ya que estas aplicaciones no pasan por los controles de seguridad de la Play Store o App Store. Activar el modo dorado: Tras la instalación, abrí la nueva versión de WhatsApp y buscá en las configuraciones la opción para activar el modo dorado. Desde aquí, podrás personalizar los colores y otros aspectos visuales según tu preferencia.

¿Es seguro utilizar el modo dorado de WhatsApp?

Si bien la idea de personalizar tu aplicación con el modo dorado puede ser muy atractiva, es importante advertir sobre los riesgos de seguridad que conlleva utilizar versiones modificadas de WhatsApp. Al no ser una función oficial, este APK no ha pasado por los controles y revisiones de seguridad habituales, lo que lo convierte en un blanco fácil para la inclusión de malware, virus o spyware. Estos programas maliciosos pueden robar tus datos personales, acceder a tus mensajes y comprometer la seguridad de tu teléfono.

WhatsApp se toma muy en serio la privacidad y seguridad de sus usuarios, y al utilizar una versión no oficial, te estás exponiendo a perder ese nivel de protección. De hecho, si WhatsApp detecta que estás utilizando una versión modificada de su app, podría suspender tu cuenta temporal o permanentemente.

Diseño sin título (25).jpg ¿Vale la pena el "modo dorado" en WhatsApp? Todo lo que debes saber.

¿Vale la pena usar el "modo dorado" de WhatsApp?

A pesar de la tentación de probar el modo dorado por sus características visuales y funcionalidades extras, la verdad es que no vale la pena comprometer la seguridad de tus datos y la estabilidad de tu cuenta de WhatsApp. Las versiones no oficiales no solo pueden exponer tu dispositivo a amenazas de seguridad, sino que también pueden generar inestabilidad en la aplicación y en algunos casos, provocar que tu cuenta sea bloqueada por infringir los términos de uso de la plataforma.

El modo dorado de WhatsApp es solo uno de los muchos ejemplos de modificaciones no oficiales que circulan por internet, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de personalizar y ajustar aplicaciones populares. Sin embargo, es fundamental recordar que estas versiones no verificadas vienen con grandes riesgos. Siempre es mejor optar por alternativas oficiales y seguras que garanticen la privacidad y seguridad de tus datos. Aunque puede parecer un truco inofensivo, instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas puede comprometer mucho más que solo la apariencia de tu app.