La picante teoría de Yanina Latorre sobre el llanto de Araceli González con Mirtha Legrand por Suar: "Mazzei queda..."

"¿Hace cuánto se separaron? ¿20 años? Y lo de la división de bienes (de Suar y González) lo contó ella hace unos años en Los Ángeles de la Mañana, que de hecho yo cometí el error de defender a Suar y fui al supermercado con Diego y vino Mazzei y casi me mata", comentó Yanina Latorre sobre la furia del actor con lo que había dicho.

"Me dijo de todo menos linda. Yo vivo en Pilar y ellos también y ellos creyeron que a mí me había mandado Suar a defenderlo, que no fue así. Era un LAM en el súper, él me decía de todo porque es tan vehemente como ella", agregó sobre aquel tenso encuentro con la actual pareja de Araceli González.

Y observó sobre lo expuesto por la actriz públicamente: "Se han matado con Adrián y ella también la odia a Griselda", concluyó la conductora.

Por qué se enojó Araceli González tras su participación en la mesa de Mirtha Legrand

Araceli González habló sobre su participación en el programa de Mirtha Legrand y expuso una situación que le resultó incómoda al hacer un pedido a la producción que no cumplieron.

"Pedí que cortaran la parte donde yo lloré y no lo hicieron. Y me parece que estuvieron mal", reveló la actriz en una entrevista con Intrusos (América Tv).

Araceli González recordó que días atrás estuvo en Otro día perdido y la producción de Mario Pergolini tuvo una actitud totalmente distinta ante los temas que trataron en el mano a mano con el conductor.

"En lo de Pergolini me dijeron: '¿hay algo que no te gustó y quieras que no salga?'. Y yo les dije: 'no, nada'", marcó como principal diferencia la actriz en sus visitas a ambos programas de El Trece.

Y en ese sentido dejó en claro que no habló con la conductora de este tema sino directamente con la producción de su programa.

"No hablé con Mirtha. Hablé con la producción. Mi pedido fue a la producción. Ellos no cumplieron con mi pedido. Hablé con una señora que me contuvo bastante. Yo no quería mostrarme así", detalló.

"Mirtha me viene llamando hace 4 años y le veía diciendo que no. Y dije: 'si voy a lo Pergolini, tengo que ir a lo de Mirtha'. Volvería a ir a la mesa de Mirtha, pero evitaría llorar. A nadie le gusta llorar frente a cámara porque es mostrarse vulnerable", cerró dejando en claro que regresaría al programa de Chiquita pese a este inconveniente ante su especial pedido que no fue cumplido.