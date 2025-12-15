Adrián Suar blanqueó su romance con Rocío Robles y compartió su primera foto en Italia

suar robles italia 1

Cuál es la extraña actitud de Adrián Suar con Fabián Mazzei cuando se lo cruza en los eventos

La vuelta de Araceli González a la pantalla en el ciclo Otro día perdido (El Trece) y sus posteriores declaraciones en LAM (América TV) trajeron nuevamente al presente una vieja polémica del mundo del espectáculo. Se recordó su separación de Adrián Suar, marcada por un fuerte escándalo mediático, y cómo años más tarde la actriz inició su relación con Fabián Mazzei, con quien contrajo matrimonio en 2013.

En diálogo con LAM, Mazzei decidió hablar públicamente y respaldar a su esposa en medio del ruido mediático que volvió a instalarse. Allí contó también cómo suele reaccionar Suar cada vez que se cruzan de manera casual en algún evento social.

"La veo en los canales que anda por acá, por allá", dijo sobre Griselda Siciliani, ex de Suar. "¿Se cruzaron alguna vez?", le consultó Ángel de Brito. "No, nunca, y si me cruzo la saludo", afirmó el artista.

El conductor fue más directo y le preguntó: "¿Y con Adrián tampoco lo pudiste hablar todo esto?". Con ironía y una sonrisa, Mazzei respondió: "No, no tengo nada que hablar con Adrián. Si me lo he cruzado en Martín Fierro, todo bien pero nada, se ve que siempre se cruza alguien... Nunca nos llegamos a saludar".

Finalmente, el actor dejó clara su postura con una frase contundente: "La mano no se le niega a nadie". Y agregó sobre la situación: "El tema no es mío, es con Araceli. Lo que no me gusta a mí es la mentira: que el bueno sea malo y el malo sea bueno, no es una cuestión de roles".