Aire acondicionado Inverter vs. aire acondicionado tradicional: cuál conviene más para el hogar

En cambio, un aire acondicionado Inverter modifica la velocidad de funcionamiento del compresor. Arranca con mayor intensidad para alcanzar rápidamente la temperatura elegida y, una vez que la consigue, reduce su velocidad para mantenerla sin necesidad de apagarse por completo.

Según explica Seia, esta forma de funcionamiento permite que el equipo trabaje de manera más eficiente, además de generar menos ruido y mantener una temperatura más estable dentro del ambiente.

¿Cuánto consume un aire acondicionado Inverter?

El ahorro energético es una de las principales ventajas de esta tecnología. Según datos publicados por el ENRE, los equipos Inverter presentan un consumo menor que los modelos convencionales de similar capacidad. En los ejemplos incluidos por el organismo, la diferencia ronda entre un 35% y un 37%, según la capacidad del equipo.

De todos modos, el consumo final depende de distintos factores, como las horas de funcionamiento, la temperatura seleccionada, las dimensiones del ambiente, las condiciones climáticas y el aislamiento térmico.

Por eso, el menor consumo no significa que en todos los casos se vaya a recuperar el dinero adicional que cuesta comprar un equipo Inverter.

¿Cuándo conviene comprar un aire acondicionado Inverter?

El tiempo de uso es uno de los factores que más pesa en la decisión.

Seia plantea como ejemplo el caso de un dormitorio donde el aire funciona unas siete horas todas las noches. Si además se utiliza para calefaccionar durante el invierno, la cantidad de horas de funcionamiento aumenta y el ahorro energético puede acumularse con mayor rapidez.

En una situación de uso intensivo como esta, sostiene el arquitecto, la diferencia de precio inicial puede recuperarse con el tiempo gracias al menor consumo.

La situación cambia cuando el equipo se utiliza muy pocas veces. En un cuarto de huéspedes que solo se enciende unas diez veces al año, el ahorro también existe, pero será mucho menor. Para Seia, en ese escenario probablemente no llegue a compensar el sobreprecio pagado al momento de la compra.

¿Qué problemas puede tener un aire acondicionado Inverter?

La tecnología Inverter también presenta algunas desventajas. Al incorporar una electrónica más compleja para regular la velocidad del compresor, una eventual falla puede implicar reparaciones más costosas que las de un equipo convencional.

Por ese motivo, Seia considera importante prestar atención a la marca, la disponibilidad de repuestos y el servicio técnico oficial antes de realizar la compra.

La recomendación cobra especial importancia frente a equipos de marcas poco conocidas que pueden tener un precio inicial atractivo, pero presentar mayores dificultades cuando necesitan mantenimiento o reparación.

La instalación también puede determinar el rendimiento y la vida útil del equipo, advierte Seia, dado que una instalación deficiente puede terminar afectando componentes electrónicos de elevado costo.

¿Qué tamaño de aire acondicionado necesita cada ambiente?

Otro error frecuente es comprar un equipo de mayor capacidad "por las dudas". La potencia del aire acondicionado debe guardar relación con las características del ambiente.

Las dimensiones del espacio, la cantidad de personas, la orientación, la exposición al sol y el aislamiento térmico son algunos de los factores que determinan qué capacidad resulta adecuada.

En este punto, Seia también advierte sobre el sobredimensionamiento: elegir un equipo demasiado grande no garantiza un mejor funcionamiento ni necesariamente un menor consumo.

¿Cómo influye el aislamiento de la vivienda en el consumo?

La eficiencia de un aire acondicionado no depende únicamente del aparato. Las condiciones de la vivienda tienen un impacto directo en el consumo.

Un ambiente con techos expuestos al sol, ventanas que no cierran correctamente o paredes con poco aislamiento térmico puede perder rápidamente el frío generado por el equipo.

En esos casos, tanto un aire convencional como uno Inverter tendrán que trabajar durante más tiempo para mantener la temperatura seleccionada. Por eso, como señala Seia, mejorar el aislamiento y reducir las pérdidas de frío también resulta fundamental para evitar que el equipo trabaje constantemente al máximo.

En definitiva, el aire acondicionado Inverter permite reducir el consumo, pero no necesariamente es la opción más conveniente para todos los hogares. Para quienes utilizan el equipo muchas horas y durante buena parte del año, el análisis de Seia indica que el ahorro puede justificar el mayor desembolso inicial. Para un uso ocasional, en cambio, la diferencia de precio puede no llegar a recuperarse.