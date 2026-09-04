Guadalupe Vázquez fulminó a Mario Guerci tras la separación: "No tiene..."

“La verdad es que él es un amor y creo que tuvimos una relación súper linda. Tampoco quiero darle trascendencia porque no la tuvo”, expresó la periodista, marcando así su postura sobre aquella historia sentimental.

Pero la conversación tomó otro tono cuando se refirió a la manera en que hombres y mujeres atraviesan sus vínculos afectivos. Allí realizó una comparación que generó especial atención y apuntó directamente contra la falta de responsabilidad afectiva que observa en algunos hombres.

“Me parece que las mujeres hemos hecho una evolución importante porque nos ocupamos, vamos a terapia, leemos, nos informamos… el hombre no. El hombre tal vez se sabe la formación de Arsenal de 1969 pero no tiene responsabilidad afectiva”, lanzó, de manera contundente.

Finalmente, Guadalupe Vázquez profundizó sobre aquellas conductas que pueden repetirse dentro de una relación y sostuvo que no siempre resulta sencillo modificar determinados comportamientos.

“Hay personas que tienen ciertos patrones de los que es difícil salir. No les interesa aprender. Me parece que es algo cultural”, concluyó la periodista, dejando una fuerte reflexión sobre las diferencias en la forma de asumir los vínculos y las responsabilidades emocionales.

Cuál fue la foto que había confirmado el romance entre Mario Guerci y Guadalupe Vázquez

En abril de este año, Guadalupe Vázquez y Mario Guerci se mostraban juntos en público por primera vez, y terminaban así con todos los rumores que venían dando vueltas hace meses.

En Puro Show (El Trece) mostraron por aquel entonces imágenes que probaban la historia de amor que había surgido entre la periodista y el actor, en una actitud de una relación incipiente.

“Hay imágenes de este romance, se empezaron a mostrar juntos en San Isidro, acaramelados, a los besos y agarrados de la mano”, detalló Pochi de Gossipeame en el ciclo matutino. “Parece que está bastante consolidado”, opinó la comunicadora sobre la relación del artista.

Más allá de los encuentros románticos, los vecinos y seguidores del barrio aseguraban que Guadalupe y Mario parecían disfrutar de paseos tranquilos por la zona, se reían y charlaban como si nada los incomodara, así como también aprovechaban cualquier salida para estar juntos sin preocuparse por las cámaras.

En tanto, apenas unos meses después la relación no llegó a consolidarse y por estos días Guerci presentó públicamente una nueva novia.