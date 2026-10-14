Aire acondicionado: para qué sirve el modo Dry y cuándo conviene usarlo

Principales beneficios del modo Dry en el aire acondicionado

Reduce la humedad en espacios cerrados sin enfriar en exceso.

Mejora la sensación térmica en jornadas pesadas o lluviosas.

Optimiza el consumo energético, ya que el compresor no funciona de manera continua.

Favorece un ambiente más estable y confortable.

En qué situaciones conviene activarlo

Esta función resulta conveniente cuando el malestar está asociado a niveles elevados de humedad y no tanto a la temperatura ambiente. Suele utilizarse durante períodos de lluvia, en zonas con climas húmedos o en momentos en los que el calor se percibe más por el aire cargado que por el registro térmico.

En cambio, ante temperaturas muy altas y baja humedad, el modo de enfriamiento convencional continúa siendo la opción más adecuada.

Cómo identificar el modo Dry en el aire acondicionado

En la mayoría de los aires acondicionados, el modo Dry figura en el control remoto con esa denominación o mediante el símbolo de una gota de agua. Al activarlo, el funcionamiento del equipo se vuelve más moderado, orientado a la deshumidificación del ambiente.