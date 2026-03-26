En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Selección Argentina
FÚTBOL

Scaloni habló antes del amistoso con Mauritania y dejó definiciones clave sobre Messi y el Mundial 2026

En la previa del amistoso en La Bombonera, Lionel Scaloni analizó el presente de la Selección Argentina, habló sobre la lista para el Mundial 2026 y se refirió a la situación de Lionel Messi.

Agencia NA (@AFA)

Agencia NA (@AFA)

En la previa del amistoso frente a Mauritania, Lionel Scaloni habló con la prensa y dejó definiciones sobre el presente de la Selección Argentina, el armado del plantel y el camino hacia el Mundial 2026. A menos de tres meses del inicio del torneo, el entrenador abordó todos los temas: desde la lista definitiva hasta el futuro de Lionel Messi.

Leé también El sorpresivo plan de Scaloni después de la cancelación de la Finalissima ante España
el sorpresivo plan de scaloni despues de la cancelacion de la finalissima ante espana

El técnico brindó la conferencia un día antes del partido que se jugará en La Bombonera, en el marco de una nueva fecha FIFA, y dejó en claro que el foco está puesto en evaluar jugadores y consolidar el funcionamiento del equipo.

Qué dijo Scaloni sobre Messi y su posible presencia en el Mundial

Uno de los puntos más esperados giró en torno al capitán argentino. Sin rodeos, Scaloni fue claro: “Haré todo lo posible para que esté”, afirmó, aunque remarcó que la decisión final no depende de él.

El entrenador subrayó que Messi “se ganó el derecho a decidir con tranquilidad” y evitó presionarlo de cara al Mundial. “No tenemos apuro”, agregó, dejando abierta la puerta a su presencia, en una definición que ilusiona no solo a los argentinos sino al mundo del fútbol.

Cómo piensa Scaloni la lista para el Mundial 2026

En cuanto al armado del plantel, el DT explicó que la lista aún está abierta y que dependerá del rendimiento y la condición física de cada jugador. “Todo dependerá de cómo lleguen”, sostuvo, destacando que no solo se evalúan lesiones, sino también el nivel futbolístico.

Además, remarcó la importancia de los futbolistas que vienen empujando desde atrás. “Hay chicos que se merecen una oportunidad y pelear un lugar”, señaló, en una clara señal de competencia interna dentro del grupo.

Qué postura tomó sobre la posible vuelta de Ángel Di María

Consultado sobre Ángel Di María, Scaloni fue contundente. “Creo que es una etapa terminada”, aseguró, aunque destacó la relación personal y el presente del jugador.

El entrenador dejó en claro que se trata más de un tema instalado en el ambiente que de una posibilidad concreta, y volvió a poner el foco en la renovación del plantel con futbolistas más jóvenes.

Qué análisis hizo sobre la preparación y los amistosos

Respecto a los partidos de preparación, Scaloni valoró la importancia de estos encuentros, más allá del rival. “Hay que respetar a todos y mirar a los chicos”, explicó, en referencia al amistoso frente a Mauritania.

También reconoció las dificultades logísticas y organizativas que rodearon la planificación, especialmente tras la cancelación de la Finalissima. “No teníamos rivales”, admitió, lo que obligó al cuerpo técnico a buscar alternativas sobre la marcha.

Qué expectativas tiene la Selección para el Mundial

De cara a la Copa del Mundo, el entrenador evitó caer en pronósticos. “El Mundial es terriblemente complicado”, advirtió, y aseguró que hay al menos diez selecciones con nivel para ganarlo.

Sin embargo, destacó un punto clave: la confianza en el grupo. “Tengo la tranquilidad de saber que van a dar todo”, afirmó, en una frase que resume el espíritu del equipo.

En ese contexto, también reconoció que Argentina tendrá un desafío extra por su condición de campeón vigente, lo que cambiará la forma en que los rivales enfrenten cada partido.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Selección Argentina Mundial 2026
Notas relacionadas
Scaloni ya tiene plan: el cronograma completo de la Selección Argentina antes de los amistosos
Cuenta regresiva: cuándo debe entregar Lionel Scaloni la lista de convocados para el Mundial 2026

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar