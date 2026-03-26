Scaloni habló antes del amistoso con Mauritania y dejó definiciones clave sobre Messi y el Mundial 2026

Cómo piensa Scaloni la lista para el Mundial 2026

En cuanto al armado del plantel, el DT explicó que la lista aún está abierta y que dependerá del rendimiento y la condición física de cada jugador. “Todo dependerá de cómo lleguen”, sostuvo, destacando que no solo se evalúan lesiones, sino también el nivel futbolístico.

Además, remarcó la importancia de los futbolistas que vienen empujando desde atrás. “Hay chicos que se merecen una oportunidad y pelear un lugar”, señaló, en una clara señal de competencia interna dentro del grupo.

Qué postura tomó sobre la posible vuelta de Ángel Di María

Consultado sobre Ángel Di María, Scaloni fue contundente. “Creo que es una etapa terminada”, aseguró, aunque destacó la relación personal y el presente del jugador.

El entrenador dejó en claro que se trata más de un tema instalado en el ambiente que de una posibilidad concreta, y volvió a poner el foco en la renovación del plantel con futbolistas más jóvenes.

Qué análisis hizo sobre la preparación y los amistosos

Respecto a los partidos de preparación, Scaloni valoró la importancia de estos encuentros, más allá del rival. “Hay que respetar a todos y mirar a los chicos”, explicó, en referencia al amistoso frente a Mauritania.

También reconoció las dificultades logísticas y organizativas que rodearon la planificación, especialmente tras la cancelación de la Finalissima. “No teníamos rivales”, admitió, lo que obligó al cuerpo técnico a buscar alternativas sobre la marcha.

Qué expectativas tiene la Selección para el Mundial

De cara a la Copa del Mundo, el entrenador evitó caer en pronósticos. “El Mundial es terriblemente complicado”, advirtió, y aseguró que hay al menos diez selecciones con nivel para ganarlo.

Sin embargo, destacó un punto clave: la confianza en el grupo. “Tengo la tranquilidad de saber que van a dar todo”, afirmó, en una frase que resume el espíritu del equipo.

En ese contexto, también reconoció que Argentina tendrá un desafío extra por su condición de campeón vigente, lo que cambiará la forma en que los rivales enfrenten cada partido.