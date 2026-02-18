Alineación planetaria 2026: cuándo será y cómo ver este fenómeno en Argentina
El cielo argentino será escenario de un impactante espectáculo astronómico: seis planetas del Sistema Solar se agruparán en una misma franja del firmamento en un llamativo desfile planetario.
El cielo argentino se prepara para un fenómeno astronómico destacado: un desfile planetario que involucrará a seis planetas del Sistema Solar. El momento de mayor proximidad visual ocurrirá el sábado 28 de febrero de 2026, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se presenten agrupados en un sector amplio de la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol en el firmamento.
Esta configuración no constituye una alineación estricta en línea recta, un evento extremadamente infrecuente, sino una conjunción visual en la que los astros aparecen concentrados en la misma franja del cielo vespertino.
Qué planetas se verán a simple vista
Cuatro de ellos podrán observarse a simple vista si las condiciones del cielo son favorables. Venus será el más llamativo, dado que es el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna.
Júpiter también destacará por su intensa luminosidad y su presencia dominante en el firmamento, mientras que Saturno se distinguirá por un brillo más moderado y su característica tonalidad amarillenta.
Mercurio, visible con mayor dificultad debido a su posición baja cerca del horizonte oeste, solo durante los minutos iniciales tras la puesta del Sol y con horizonte despejado.
Urano y Neptuno, por su parte, presentan magnitudes mucho más débiles y requieren binoculares o un telescopio pequeño para su detección como puntos tenues.
La Luna, en fase casi llena (alrededor del 90-95% de iluminación) y próxima a Júpiter durante esos días, contribuirá al espectáculo al tiempo que incrementa el brillo general del cielo.
¿Cuándo y hacia dónde observar?
El pico del fenómeno se producirá el 28 de febrero, aunque será apreciable varios días antes y después (desde mediados de la segunda quincena del mes). En todo el territorio argentino, el horario óptimo abarca entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol, aproximadamente entre las 20:30 y las 21:30 hs, según la zona geográfica, con dirección hacia el oeste-suroeste.
En ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Mendoza, resulta esencial contar con un horizonte occidental libre de obstrucciones. En regiones con menor contaminación lumínica, como el interior o la Patagonia, la visibilidad mejora notablemente. Las condiciones meteorológicas serán determinantes para una observación exitosa.
Este desfile planetario no se limita al territorio argentino: será observable desde gran parte del mundo, tanto en el hemisferio sur como en el norte, ya que se trata de una conjunción aparente a lo largo de la eclíptica, visible desde cualquier ubicación con horizonte despejado hacia el oeste tras la puesta del Sol.
Fuentes como NASA, BBC Sky at Night Magazine y Star Walk confirman que el fenómeno es accesible globalmente, aunque la fecha óptima varía ligeramente según la latitud y longitud: alrededor del 25 de febrero en zonas como São Paulo, el 28 de febrero en lugares como Nueva York, Ciudad de México, Tokio o Atenas, y comienzos de marzo (1 o 2) en ciudades como Londres, Berlín, Beijing o Mumbai.
En el hemisferio norte, el mejor momento puede desplazarse unos días hacia adelante, pero los cuatro planetas principales (Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio) serán visibles a simple vista en condiciones ideales en casi cualquier región con cielo claro.
Recomendaciones para la observación
Seleccionar un sitio con cielo oscuro y horizonte despejado.
Utilizar aplicaciones astronómicas como Stellarium, Sky Tonight o Star Walk para localizar con precisión cada planeta según la ubicación específica.
Para capturas fotográficas con dispositivos móviles, emplear modo manual o nocturno junto a un trípode y exposiciones prolongadas.
Contar con binoculares para mejorar la detección de Urano y Neptuno.
Eventos de esta magnitud no se repiten con frecuencia en configuraciones similares. El último desfile comparable ocurrió en años previos con disposiciones distintas, y el próximo de características equivalentes demandará varios años. Se trata de una oportunidad accesible para apreciar la dinámica del Sistema Solar desde cualquier punto del país y del mundo con cielo despejado.