Alineación planetaria 2026: cuándo será y cómo ver este fenómeno en Argentina

Mercurio, visible con mayor dificultad debido a su posición baja cerca del horizonte oeste, solo durante los minutos iniciales tras la puesta del Sol y con horizonte despejado.

Urano y Neptuno, por su parte, presentan magnitudes mucho más débiles y requieren binoculares o un telescopio pequeño para su detección como puntos tenues.

La Luna, en fase casi llena (alrededor del 90-95% de iluminación) y próxima a Júpiter durante esos días, contribuirá al espectáculo al tiempo que incrementa el brillo general del cielo.

¿Cuándo y hacia dónde observar?

planetas

El pico del fenómeno se producirá el 28 de febrero, aunque será apreciable varios días antes y después (desde mediados de la segunda quincena del mes). En todo el territorio argentino, el horario óptimo abarca entre 30 y 60 minutos después de la puesta del Sol, aproximadamente entre las 20:30 y las 21:30 hs, según la zona geográfica, con dirección hacia el oeste-suroeste.

En ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Rosario o Mendoza, resulta esencial contar con un horizonte occidental libre de obstrucciones. En regiones con menor contaminación lumínica, como el interior o la Patagonia, la visibilidad mejora notablemente. Las condiciones meteorológicas serán determinantes para una observación exitosa.

Este desfile planetario no se limita al territorio argentino: será observable desde gran parte del mundo, tanto en el hemisferio sur como en el norte, ya que se trata de una conjunción aparente a lo largo de la eclíptica, visible desde cualquier ubicación con horizonte despejado hacia el oeste tras la puesta del Sol.

Fuentes como NASA, BBC Sky at Night Magazine y Star Walk confirman que el fenómeno es accesible globalmente, aunque la fecha óptima varía ligeramente según la latitud y longitud: alrededor del 25 de febrero en zonas como São Paulo, el 28 de febrero en lugares como Nueva York, Ciudad de México, Tokio o Atenas, y comienzos de marzo (1 o 2) en ciudades como Londres, Berlín, Beijing o Mumbai.

En el hemisferio norte, el mejor momento puede desplazarse unos días hacia adelante, pero los cuatro planetas principales (Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio) serán visibles a simple vista en condiciones ideales en casi cualquier región con cielo claro.

Recomendaciones para la observación

Seleccionar un sitio con cielo oscuro y horizonte despejado.

Utilizar aplicaciones astronómicas como Stellarium, Sky Tonight o Star Walk para localizar con precisión cada planeta según la ubicación específica.

Para capturas fotográficas con dispositivos móviles, emplear modo manual o nocturno junto a un trípode y exposiciones prolongadas.

Contar con binoculares para mejorar la detección de Urano y Neptuno.

Eventos de esta magnitud no se repiten con frecuencia en configuraciones similares. El último desfile comparable ocurrió en años previos con disposiciones distintas, y el próximo de características equivalentes demandará varios años. Se trata de una oportunidad accesible para apreciar la dinámica del Sistema Solar desde cualquier punto del país y del mundo con cielo despejado.