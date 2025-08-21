En vivo Radio La Red
Policiales
Hinchas
Chile
EXCLUSIVO A24

La versión de un hincha de la U de Chile sobre la tribuna visitante: "Lo más severo que vi fue que tiraron una bolsa de agua "

Un simpatizante del equipo trasandino aseguró que lo más grave que vio hacer a su tribuna fue que tirar "una bolsa de agua", mientras que le atribuyó a los fanáticos locales atacar a los hinchas de la U de Chile. Relató además cómo actuó la policía durante la salida del estadio en Avellaneda.

Un hincha de la U de Chile brindó su versión de los hechos de ayer en el partido contra Independiente que terminó con incidentes. (Foto: archivo).



Un hincha del club Universidad de Chile afirmó hoy que lo "más severo" que llegó a registrar de parte de la tribuna visitante en el partido contra Independiente fue "que tiraron una bolsa de agua" contra los locales y contrastó que fueron los fanáticos del equipo de Avellaneda quienes "fueron a molestar y desalojar a las familias" del equipo trasandino.

Violencia extrema entre hinchas de Independiente y la U. de Chile en Avellaneda. (Foto: Gentileza ABC color)

En un móvil de A24 en Sarandí, un hincha de la U de Chile, quien no quiso dar su nombre y se presentó de espaldas a la cámara, confió sobre el inicio de los incidentes que se registraron ayer en Avellaneda: "Nos presentamos en el estadio para ver el partido, no tuvimos mayores problemas al ingreso. A partir del 1-0 de la U, empezaron a haber movimientos en la barra de Independiente, lo que hacía sospechar ciertos problemas o ciertas cosas que podían pasar".

Embed

"En el entretiempo, al camarada de la U a quien lo lanzan hinchas de Independiente que fueron a molestar y a desalojar finalmente a las familias. Ahí es donde nosotros empezamos a recibir proyectiles", apuntó contra la tribuna local.

El simpatizante chileno la atribuyó al "folclore" del fútbol "putearse de arriba abajo" y reveló: "Lo más grave o severo que vi fue una bolsa con agua que tiraron, Nunca una botella, nunca un proyectil", señaló en referencia a su hinchada. Sobre el mismo tema amplió: "El primer disturbio que vi, fue cuando la barra Independiente fue a molestar en el sector del codo o la garganta a la gente que era invitada o familiares de los jugadores (de la U de Chile)".

El hincha visitante se encontraba en las inmediaciones de la comisaría 4ta de Avellaneda, ubicada en la localidad de Sarandí, a la espera de información sobre un amigo con el que había venido a ver el partido. "En algún minuto del partido ya detenido, nos avisan por lo alto parlante que el hinchado de la U tiene que desalojar. Ese es el momento en el que yo hago abandono del estadio y en ese tumulto de gente, en el túnel mismo, es donde yo pierdo contacto con él", contó sobre su compañero.

"Saliendo del estadio es cuando empieza la policía a hacer como un embudo y a llevarse gente detenida medio que al azar. Lo único que atiné a hacer es levantar las manos y decir 'Yo no hice nada'" y recordó sobre cómo volvió al hotel donde se aloja: "Salí así nomás y dije 'No estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada'. Y entre medio que trotas, que corres, que esquivas también, ves que hay gente que están tirando al suelo. Y ahí yo me subí al bus y nos fuimos a Puerto Madero finalmente".

