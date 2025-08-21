La versión de un hincha de la U de Chile sobre la tribuna visitante: "Lo más severo que vi fue que tiraron una bolsa de agua "

El hincha visitante se encontraba en las inmediaciones de la comisaría 4ta de Avellaneda, ubicada en la localidad de Sarandí, a la espera de información sobre un amigo con el que había venido a ver el partido. "En algún minuto del partido ya detenido, nos avisan por lo alto parlante que el hinchado de la U tiene que desalojar. Ese es el momento en el que yo hago abandono del estadio y en ese tumulto de gente, en el túnel mismo, es donde yo pierdo contacto con él", contó sobre su compañero.

"Saliendo del estadio es cuando empieza la policía a hacer como un embudo y a llevarse gente detenida medio que al azar. Lo único que atiné a hacer es levantar las manos y decir 'Yo no hice nada'" y recordó sobre cómo volvió al hotel donde se aloja: "Salí así nomás y dije 'No estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada'. Y entre medio que trotas, que corres, que esquivas también, ves que hay gente que están tirando al suelo. Y ahí yo me subí al bus y nos fuimos a Puerto Madero finalmente".