Anita Espósito confesó que es lo peor de ser la hermana de Lali y dejó a todos helados

“La gente lo primero que te dice es: ´Son re parecidas, de cara´. Necesitan hacer el ´de cara´. Ella es ella,yo soy yo. Qué seamos hermanas quiere decir que tengamos que ser hegemónicas”, indicó muy enojada de lo que sucedía antes de que perdiera peso.

Anita siguió detallando lo mal que la pasaba en ese entonces en el stream de Luzu TV en el que participa. “Sabes el punto: no me digas nada, no necesito que vos me halagues porque no te conozco y tampoco que me tires hate porque no te conozco. Cerrá tu estu.. orto porque tu opinión me la paso por bien por el…”, cerró con un gran exabrupto.