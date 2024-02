Anita, la hermana de Lali Espósito, hizo una fuerte confesión sobre su llegada a los medios

“Es la primera vez que me hacen una nota. Estoy debutando. Voy a estar en Luzzu en febrero, que los chicos me invitan a hinchar un poquito las bolas. Me gusta, estamos divirtiéndonos. Vamos a probar, la vida se trata de eso, de probar cosas lindas y piolas”, dijo Anita en Socios del espectáculo, El Trece.