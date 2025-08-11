Aries, Leo y Libra: la astrología anuncia el comienzo de una etapa de éxito

Cerrar puertas para que se abran otras
No todo nuevo comienzo implica sumar cosas: a veces hay que soltar lo que ya no funciona. En este contexto, para estos signos será clave identificar qué hábitos, relaciones o ideas quedaron chicos. El éxito no es solo llegar, sino también saber qué dejar atrás en el camino.
image
Éxito: a veces es animarse a empezar de nuevo. Foto: Aries, Leo y Libra/Ideogram.
Signos más favorecidos
-
Aries: Recibe un empujón para lanzarse a un proyecto soñado.
-
Leo: Brilla y se reconoce capaz de ir por más.
-
Libra: Equilibra sus fuerzas y decide en favor propio.
Preguntas frecuentes
-
¿Qué eventos astrológicos favorecen a Aries, Leo y Libra esta semana?
Aspectos armónicos que impulsan liderazgo, motivación y claridad de rumbo.
-
¿Cómo aprovechar esta energía?
Tomando decisiones y acciones concretas ahora, sin esperar “el momento perfecto”.
-
¿Se siente aunque no sea mi signo solar?
Sí, si tu ascendente o luna están en alguno de estos signos.
El cielo de esta semana es una invitación clara: salir de la zona de confort y animarte a apostar por lo que realmente querés. Aries, Leo y Libra tienen las cartas a favor para abrir un nuevo capítulo que se sienta auténtico y motivador. La magia está en el movimiento, no en la espera.