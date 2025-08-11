En vivo Radio La Red
Aries
Leo
ASTROLOGÍA

Aries, Leo y Libra: la astrología anuncia el comienzo de una etapa de éxito

Con la energía astral de esta semana, estos tres signos (Aries, Leo y Libra) sentirán que algo nuevo y prometedor se abre ante ellos.

Cuando el cielo se alinea

Cuando el cielo se alinea, la vida se abre como un camino nuevo. Foto: Aries, Leo y Libra/Ideogram.

Empezar algo nuevo siempre trae una mezcla de emociones: ilusión, miedo, ansiedad. Es como abrir una puerta y no saber qué hay del otro lado. La astrología de esta semana nos muestra que para Aries, Leo y Libra, esa puerta lleva a una etapa de crecimiento y logros.

No es un regalo caído del cielo: es el resultado de todo lo que viniste trabajando, incluso en los momentos en que parecía que nada pasaba. Ahora, la energía acompaña y empuja a dar ese primer paso.

Aries, Leo y Libra: La confianza es el motor que te cambia la vida

Puede sonar cliché, pero creer en vos mismo es la primera condición para que las cosas funcionen. Estos signos sentirán un impulso extra para confiar en sus decisiones y dejar atrás las dudas que los frenaban.

Para Aries, el desafío está en canalizar la energía sin dispersarse. Leo deberá usar su brillo con inteligencia, no solo para llamar la atención sino para construir algo duradero. Libra, por su parte, tiene la oportunidad de tomar decisiones sin buscar tanto la aprobación externa.

Cerrar puertas para que se abran otras

No todo nuevo comienzo implica sumar cosas: a veces hay que soltar lo que ya no funciona. En este contexto, para estos signos será clave identificar qué hábitos, relaciones o ideas quedaron chicos. El éxito no es solo llegar, sino también saber qué dejar atrás en el camino.

Éxito: a veces es animarse a empezar de nuevo. Foto: Aries, Leo y Libra/Ideogram.

Signos más favorecidos

  • Aries: Recibe un empujón para lanzarse a un proyecto soñado.

  • Leo: Brilla y se reconoce capaz de ir por más.

  • Libra: Equilibra sus fuerzas y decide en favor propio.

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué eventos astrológicos favorecen a Aries, Leo y Libra esta semana?

    Aspectos armónicos que impulsan liderazgo, motivación y claridad de rumbo.

  • ¿Cómo aprovechar esta energía?

    Tomando decisiones y acciones concretas ahora, sin esperar “el momento perfecto”.

  • ¿Se siente aunque no sea mi signo solar?

    Sí, si tu ascendente o luna están en alguno de estos signos.

El cielo de esta semana es una invitación clara: salir de la zona de confort y animarte a apostar por lo que realmente querés. Aries, Leo y Libra tienen las cartas a favor para abrir un nuevo capítulo que se sienta auténtico y motivador. La magia está en el movimiento, no en la espera.

