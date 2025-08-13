Dulce de batata casero: truco para hacerlo firme, delicioso y en simples pasos

En ese momento se incorpora el puré de batata al almíbar, junto con la vainilla y el jugo de limón. Se baja el fuego a medio-bajo y se continúa la cocción entre 40 y 60 minutos, removiendo constantemente con cuchara de madera para evitar que se pegue. El dulce estará listo cuando, al pasar la cuchara, se vea el fondo de la olla y este tarde en cubrirse nuevamente.

Por último, se vuelca la preparación en un molde humedecido o forrado con papel film, se alisa la superficie y se deja enfriar a temperatura ambiente antes de llevarla a la heladera por al menos 12 horas. Pasado ese tiempo, se puede desmoldar y cortar en porciones.

Para lograr un color anaranjado más intenso, como el de los dulces industriales, se recomienda utilizar batatas coloradas y añadir unas hebras de azafrán o una pizca de colorante vegetal disuelto en agua caliente durante los últimos minutos de cocción.