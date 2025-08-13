En vivo Radio La Red
Dulce de batata casero: truco para hacerlo firme, delicioso y en simples pasos

Preparar dulce de batata en casa es más fácil de lo que parece. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, se logra un postre firme y aromático, ideal para acompañar con queso en el clásico vigilante.

El dulce de batata casero se prepara con pocos ingredientes y un truco sencillo que garantiza que quede firme y delicioso

El dulce de batata es un clásico de la mesa argentina, inseparable del queso en el famoso postre "vigilante”. Aunque se consigue en cualquier supermercado, hacerlo en casa tiene otra magia: aroma más fresco, sabor más natural y la satisfacción de lograrlo con tus manos. Esta receta, sin gelatina ni aditivos, se basa en la cocción lenta y el punto justo del almíbar para obtener la textura firme típica del dulce en bloque.

Para prepararlo se necesitan 1 kilo de batatas ya peladas, 700 gramos de azúcar, 500 mililitros de agua, 1 chaucha de vainilla o 1 cucharada de esencia, y 1 cucharadita de jugo de limón, este último opcional pero útil para evitar la cristalización del azúcar.

Cómo se prepara el dulce de batata casero

El primer paso es cocinar la batata. Se la pela, se la corta en trozos y se hierve en abundante agua durante unos 20 a 25 minutos, o hasta que al pincharla con un tenedor se deshaga con facilidad. Luego se escurre bien y se hace un puré fino, sin grumos, que se reserva.

Mientras tanto, se prepara el almíbar. En una olla amplia se coloca el azúcar junto con el agua y se cocina a fuego medio, revolviendo hasta que el azúcar se disuelva por completo. Una vez que rompe hervor, se deja entre 7 y 8 minutos sin revolver, hasta alcanzar el punto “hilo flojo”, que se reconoce cuando al tomar un poco de almíbar con una cuchara y dejarlo caer, se forma un hilo fino y continuo.

En ese momento se incorpora el puré de batata al almíbar, junto con la vainilla y el jugo de limón. Se baja el fuego a medio-bajo y se continúa la cocción entre 40 y 60 minutos, removiendo constantemente con cuchara de madera para evitar que se pegue. El dulce estará listo cuando, al pasar la cuchara, se vea el fondo de la olla y este tarde en cubrirse nuevamente.

Por último, se vuelca la preparación en un molde humedecido o forrado con papel film, se alisa la superficie y se deja enfriar a temperatura ambiente antes de llevarla a la heladera por al menos 12 horas. Pasado ese tiempo, se puede desmoldar y cortar en porciones.

Para lograr un color anaranjado más intenso, como el de los dulces industriales, se recomienda utilizar batatas coloradas y añadir unas hebras de azafrán o una pizca de colorante vegetal disuelto en agua caliente durante los últimos minutos de cocción.

