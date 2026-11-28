El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 56 ÷ 7 + (10 + 7) × 5.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 13 × 7 - 56 ÷ 7 + (10 + 7) × 5.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
10 + 7 = 17
La expresión queda así: 13 × 7 - 56 ÷ 7 + 17 × 5
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
13 × 7 = 91 | 56 ÷ 7 = 8 | 17 × 5 = 85
La expresión queda así: 91 - 8 + 85
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
91 - 8 = 83 |
83 + 85 = ?
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un juego rápido para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en matemática, el orden de las operaciones puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.