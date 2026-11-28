10 + 7 = 17

La expresión queda así: 13 × 7 - 56 ÷ 7 + 17 × 5

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

13 × 7 = 91 | 56 ÷ 7 = 8 | 17 × 5 = 85

La expresión queda así: 91 - 8 + 85

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

91 - 8 = 83 |

83 + 85 = ?

Resultado final: 168

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este reto funciona como un juego rápido para entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y recordar que, en matemática, el orden de las operaciones puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.