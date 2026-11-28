De qué trata Sonríe, la película de terror que llegó a Netflix

La trama tiene como protagonista a la doctora Rose Cotter, una psiquiatra que trabaja atendiendo a pacientes y que, hasta determinado momento, mantiene una vida aparentemente normal.

Todo cambia cuando presencia el suicidio de una de sus pacientes. El episodio resulta especialmente traumático porque, antes de morir, la mujer le revela que está siendo perseguida por una presencia maligna que se manifiesta a través de personas que muestran una sonrisa perturbadora.

La escena marca el comienzo de una sucesión de acontecimientos que cambiarán completamente la vida de Rose. Después de presenciar aquella situación, la protagonista comienza a experimentar fenómenos inexplicables, visiones aterradoras y situaciones que parecen desafiar cualquier explicación lógica.

La sonrisa se convierte en el principal símbolo del terror de la película. Una expresión que normalmente está asociada con emociones positivas adquiere un significado completamente diferente y comienza a generar una sensación de incomodidad cada vez que aparece en pantalla.

El éxito de la película abrió el camino para una secuela

El buen desempeño de Sonríe no terminó con su recorrido por los cines. El éxito comercial y la repercusión de la primera entrega permitieron que la historia continuara con una segunda película: Sonríe 2.

La secuela también consiguió atraer la atención del público y continuó desarrollando el universo de terror que había presentado Parker Finn en 2022.

Para quienes todavía no conocen la historia, la llegada de Sonríe a Netflix representa una oportunidad de descubrir la película que dio origen a esta propuesta.

También permite observar cómo se construyeron los elementos narrativos y visuales que posteriormente sirvieron como punto de partida para su continuación.

Una de las propuestas de terror psicológico que vale la pena descubrir en Netflix

El catálogo de películas de terror suele ofrecer historias de fantasmas, criaturas sobrenaturales, casas embrujadas y amenazas que aparecen de manera inesperada.

Sin embargo, Sonríe encontró una forma diferente de acercarse al género.

La película dirigida por Parker Finn consiguió combinar esos elementos con escenas impactantes, un diseño sonoro inquietante y una identidad visual que gira alrededor de una sonrisa difícil de olvidar.

Ahora, su incorporación al catálogo de Netflix vuelve a ponerla en el radar de los aficionados al cine de terror.

Tráiler en español de Smile