Y acto seguido le dedicó las más cariñosas palabras de amor en pos de alentar su recuperación: "Vos sos la mejor película de mi vida! Volviste a nacer bebé! Te adoro! Te amamos! Por más vida de la linda! Por más vivencias! Por mas viajes! Por mas proyectos!".

Asimismo, confió que la primera imagen de la publicación que lo tiene a Fabián Mazzei desde la cama del hospital la envió el propio actor "a 6 horas de operarse", en el grupo de WhatsApp de la familia.

Claro que para que no queden dudas sobre su actual estado de salud, Araceli remarcó que Fabián "Está bien, está feliz", y que con esta operación "su calidad de vida cambió".

Fue allí que le dedicó un párrafo aparte al grupo médico que llevó adelante el caso de su pareja: "Gracias a su cirujano Dr. Gonzalo Kido (Equipo del Dr. Marcelo Greenberg ) y a todo quienes fueron parte. ¡Gran trabajo! Admiración total y admiración por lo que han hecho! ¡Mis respetos a médicos maravillosos que entregan sus días a curar y sanar vidas!".

Por último, Araceli le hizo saber a su pareja lo unidos y fuertes que son como familia. "¡Nos da felicidad verte así! ¡Somos familia! ¡Somos nido! ¡Estamos juntos! ¡Gracias a la familia, hijos y amigos por estar!", concluyó claramente emocionada y ya más tranquila al saber que todo salió como estaba previsto.

Araceli González explicó por qué Fabián Mazzei debió someterse a una delicada operación

En tanto, desde sus Instagram Stories, Araceli González sumó más detalles del actual estado de salud de Fabián Mazzei, y explicó las zonas que tenía afectadas luego de aquel accidente en el que cayó del techo de su casa cuando fue a rescatar a la gata del hogar.

Así, en una primera publicación la actriz y empresaria agradeció a todos los que se preocuparon por su marido. "Gracias familia y amigos! Hoy festejamos nuevamente la vida! Y no es poca cosa!!!!", escribió la morocha al tiempo que arrobó a sus hijos y amigos más cercanos que estuvieron pendientes en todo momento.

Al tiempo que en una segunda historia virtual, Ara explicó por qué Mazzei debió entrar a quirófano. "Queremos contarles que ayer fue sometido a una cirugía de columna cervical -en la que se abordaron las vértebras C3, C4, C5, C6 y parte de la C7- para liberar una compresión en la médula que estaba afectando su circulación y provocándole adormecimiento en manos y pies, deteriorando su calidad de vida", detalló.

Y sumó: "A pesar de los riesgos propios de una intervención tan delicada, la operación fue un éxito. Hoy se encuentra bien, estable y ya pudo pararse y caminar".

Asimismo, remarcó cuán vital resultaron estas primeras horas tras la intervención: "Sus primeras 24 horas de recuperación fueron excelentes: prácticamente no necesitó medicación de rescate gracias al gran trabajo del equipo de Manejo del Dolor (o Terapia del Dolor) del hospital y a su fortaleza".

"Está muy feliz, tranquilo y acompañado en todo momento por su familia y amigos, que nos turnamos para que nunca esté solo. Nuevamente, gracias por el respeto y por estar pendientes de él. Ara", concluyó Areceli todavía movilizada luego de atravesar en familia tn delicada situación.