El rumor entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson golpeó fuerte a Camila Galante: angustia y faltazo a un evento

Y agregó: "Tenía su vestido preparado para la tapa y cuando se ponen a averiguar me dicen que Camila está en shock porque se acaba de conocer la noticia que Leo Paredes, su marido, estaría teniendo algo con Evangelina anderson".

En ese sentido, comentó cómo la afectó aquel rumor de acercamiento entre Anderson y Paredes: "Cuando recibe la noticia me dicen que no estuvo con la mejor de las ondas, que le pidió explicaciones a su marido, e hizo que no acudiera a la tapa".

"Impactó el rumor, él se lo desmintió, ella le cree y está todo bien. Al otro día (del evento al que no concurrió) fueron con Paredes ver a Rocky al teatro", enfatizó Paula Varela.

Además, la panelista dio otro dato curioso de aquel evento al que no fue Galante, y en el que se encontraba la actual cuñada de Martín Demichelis, ex de Evangelina Anderson.

"Morena Moreno, una de las modelos que estuvo, su madre es Fabiola. Madre e hija son la cuñada y la suegra de Martín Demichelis, ese era el run run del evento. Es la hermana de la nueva novia de Demichelis, Stefi, una dj que conoció a Demichelis en una fiesta, ahí entablan una relación que sigue hasta el día de hoy", explicó sobre el presente amoroso del DT tras confirmarse su separación de Anderson.

caras tapa

El dato que complica a Leandro Paredes tras el rumor de Evangelina Anderson

En el streaming de Bondi Live, Santiago Riva Roy sumó un dato sobre el futbolista Leandro Paredes que lo deja expuesto tras el rumor que lo involucró a Evangelina Anderson.

"Él es muy infiel y anda muy cerca de una periodista y conductora. Sí es famosa esta persona, del medio, pero no voy a dar el nombre yo", reveló el notero de LAM (América Tv).

"Anda con famosas y no famosas. El hermano de Tini presta su casa cuando hacen juntadas. Está él y están algunos jugadores de la Selección y llevan chicas", agregó sin vueltas Riva Roy.

Por último, el periodista cerró con su mirada sobre el comportamiento del jugador de Boca Juniors, Leandro Paredes, quien está casado desde 2017 con Camila Galante y tienen tres hijos.

"Me molesta cuando pasa eso... la mujer abnegada, cuidando a los pibes, y el hombre cuidando por ahí. No está bueno", consideró del periodista del programa de Ángel de Brito.