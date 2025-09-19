Maratón nudista 2025: cuándo, dónde y cómo participar

Se trata de una actividad deportiva regida por las Normas de la Federación Nudista Internacional, y el nudismo es obligatorio tanto para los participantes como para el público asistente. Para identificar a cada corredor, la organización pinta el número en el pecho o en el brazo, evitando el uso de camisetas o pecheras.

Hasta ahora, el récord de participantes se dio en 2023 con 103 corredores, mientras que a lo largo de su historia la cantidad de competidores siempre se mantuvo por encima de 60. Según explicó Miguel Suárez, organizador del evento, el clima suele ser un factor determinante para la concurrencia.

Maratón nudista: cómo inscribirse y qué premios hay

maraton-nudista

Premios y categorías

Todos los corredores que completen la prueba recibirán una medalla finisher, y habrá trofeos para los tres primeros puestos. La competencia es para mayores de 18 años, con categorías definidas:

Damas: categoría única

Hombres: Mayores de 18 a 29 Preveteranos 30 a 39 Veteranos 40 a 49 Senior +50



La inscripción tiene un costo de 50 mil pesos, y hay tiempo para anotarse hasta el sábado 6 de diciembre. La inscripción se realiza vía WhatsApp al teléfono +54 9 3515 12-9414.