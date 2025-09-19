Maratón nudista 2025: cuándo, dónde y cómo participar

La Cross Nudista, que este año celebra 20 años de historia, es una carrera única en Córdoba: se corre sin ropa, con el número pintado directamente en la piel, y combina deporte con contacto pleno con la naturaleza.
La Cross Nudista celebra 20 años en Córdoba y vuelve el 7 de diciembre en la reserva Valle de los Lisos, en Tanti.
La Cross Nudista celebra 20 años en Córdoba y vuelve el 7 de diciembre en la reserva Valle de los Lisos, en Tanti.
La Cross Nudista, que este año celebra 20 años de historia, es una carrera única en Córdoba: se corre sin ropa, con el número pintado directamente en la piel, y combina deporte con contacto pleno con la naturaleza.
La edición 2025 se realizará el 7 de diciembre en la reserva naturista Yatan Rumi, ubicada en el Valle de los Lisos, en Tanti. Desde su nacimiento en 2005, el evento se ha realizado de manera ininterrumpida, con la única excepción de 2020, cuando fue suspendido debido a la pandemia de coronavirus.
Esta edición, denominada “la maratón del renacimiento”, se realizará en un nuevo espacio. La reserva Yatan Rumi funcionaba en un predio alquilado que fue vendido, por lo que el evento se trasladará al Valle de los Lisos, que cuenta con 4.300 hectáreas, de las cuales 5 estarán destinadas a la vida naturista, donde el nudismo es obligatorio.
El recorrido ofrece dos circuitos: 3 kilómetros y 6 kilómetros, atravesando sierras, arroyos y paisajes naturales. La consigna es clara: cualquier prenda debe quedar en la línea de largada. Solo se permite llevar gorra, anteojos de sol y zapatillas. En el caso de las mujeres que lo prefieran, por comodidad y para evitar molestias, pueden usar un corpiño deportivo.
Se trata de una actividad deportiva regida por las Normas de la Federación Nudista Internacional, y el nudismo es obligatorio tanto para los participantes como para el público asistente. Para identificar a cada corredor, la organización pinta el número en el pecho o en el brazo, evitando el uso de camisetas o pecheras.
Hasta ahora, el récord de participantes se dio en 2023 con 103 corredores, mientras que a lo largo de su historia la cantidad de competidores siempre se mantuvo por encima de 60. Según explicó Miguel Suárez, organizador del evento, el clima suele ser un factor determinante para la concurrencia.
Premios y categorías
Todos los corredores que completen la prueba recibirán una medalla finisher, y habrá trofeos para los tres primeros puestos. La competencia es para mayores de 18 años, con categorías definidas:
Damas: categoría única
Hombres:
Mayores de 18 a 29
Preveteranos 30 a 39
Veteranos 40 a 49
Senior +50
La inscripción tiene un costo de 50 mil pesos, y hay tiempo para anotarse hasta el sábado 6 de diciembre. La inscripción se realiza vía WhatsApp al teléfono +54 9 3515 12-9414.