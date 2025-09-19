En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Riquelme
FÚTBOL

Un histórico exjugador de Boca se ofreció para trabajar en el club y le mandó un mensaje a Riquelme: "Que me llame"

Un histórico jugador expresó públicamente su deseo de colaborar en la estructura de fútbol de Boca. Aunque Riquelme descartó por ahora la llegada de un nuevo mánager, el exfutbolista dejó en claro que su intención de aportar al club sigue firme.

Un histórico exjugador de Boca se ofreció para trabajar en el club y le mandó un mensaje a Riquelme: Que me llame

Boca atraviesa un momento de reacomodamiento institucional y futbolístico. Juan Román Riquelme, presidente del club, tomó la decisión de no sumar por ahora a un nuevo mánager, rol que en su momento estaba en carpeta para reforzar el área futbolística. Marcelo Delgado, histórico integrante del Consejo de Fútbol, seguirá siendo el único nexo directo entre la dirigencia y el plantel profesional.

Leé también Messi comparó a un inesperado jugador con Martín Palermo y los hinchas de Boca estallaron
messi comparo a un inesperado jugador con martin palermo y los hinchas de boca estallaron
image

En ese contexto, apareció una voz reconocida y querida por los hinchas: la de Alberto “Beto” Márcico. El exenganche de los 90, recordado por su técnica y su carácter dentro de la cancha, manifestó abiertamente sus ganas de colaborar en el club.

“Creo que está bien, pero si tiene que encontrar a alguien que me llame”, dijo entre risas en una entrevista con Boca de Selección. Si bien el comentario tuvo un tono distendido, fue leído como un mensaje directo para Riquelme, que mantiene bajo su órbita las decisiones estratégicas del fútbol.

El exfutbolista ya había mostrado en otras oportunidades su predisposición para involucrarse en el armado de la estructura. Su intención no pasa tanto por ocupar un cargo formal de mánager, sino por estar cerca del Consejo y sumar experiencia en la toma de decisiones deportivas.

Márcico incluso sonó como posible acompañante de Marcelo Delgado en la coordinación entre el plantel y la dirigencia. Sin embargo, Riquelme fue tajante al ponerle un freno a esa posibilidad, al menos en el corto plazo. Aun así, el exenganche insiste en que mantiene intacta su voluntad de trabajar por el club.

Qué dijo sobre el presente futbolístico de Boca

Más allá de su ofrecimiento, Márcico también se tomó tiempo para analizar el rendimiento del equipo de Miguel Ángel Russo. Boca logró cortar recientemente la peor racha negativa de su historia, lo que le devolvió confianza al plantel y a los hinchas.

“Hablando en serio, las cosas salen bien y están resolviendo el problema futbolístico de Boca”, afirmó.

Márcico destacó el rol de Leandro Paredes como líder dentro del campo: “Encontró en Paredes un líder extraordinario, en Battaglia una compañía muy buena, hay que mejorar un poco en los espacios para que Paredes pueda filtrar mejor los pases”.

Finalmente, puso el foco en dos nombres puntuales: “El día que mejoren Cavani y Palacios, creo que Boca será temible”. Sus palabras reflejan tanto optimismo como exigencia respecto al potencial del equipo.

Qué significa este gesto para Riquelme y la dirigencia

El guiño público de Márcico no pasó desapercibido. En Boca, cada declaración de un referente histórico tiene impacto tanto en el plantel como en los hinchas. Si bien Riquelme no planea incorporar un nuevo mánager en lo inmediato, deja abierta la incógnita de qué lugar podría ocupar un ídolo en la estructura.

En un club con la historia y la exposición de Boca, la figura de los referentes es clave para sostener el vínculo con los socios y la identidad futbolística. Márcico, con su prestigio y sus ganas de estar cerca, representa esa conexión entre el pasado glorioso y el presente en reconstrucción.

Por ahora, la pelota está en el campo de Riquelme y del Consejo de Fútbol. Mientras tanto, Márcico ya dejó claro su deseo: si lo llaman, está listo para ponerse la camiseta desde otro rol.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca Riquelme
Notas relacionadas
Alejandro Fantino estalló en exabruptos contra el diseñador de la camiseta de Boca: "Rata basura"
El filoso comentario de Jorgelina Cardoso en medio del debate por el gol olímpico de Di María a Boca
Pésima noticia para Russo: una figura de Boca se lesionó y podría perderse varios partidos

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar