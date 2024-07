Así fue la reacción de la mamá de Loan cuando se enteró hace 42 días de su desaparición

image.png

“Me pasó con José y me dijo que se había perdido Loan, que le avise a María”, relató Franco. “Cuando ella me atendió le consulté si estaba con ella. Me dijo que no y le comenté que se había perdido hace dos horas”. La reacción de María fue inmediata y desgarradora. “Me preguntó si la estaba jodiendo y cuando le dije que no, empezó a gritar y a llorar”, contó Franco, describiendo la desesperación de la madre. José, por su parte, estaba igualmente angustiado y desesperado cuando comunicó la noticia.

A pesar de la gravedad de la situación, Franco admitió que en un principio no se imaginó la magnitud que tomaría el caso. “En el momento yo no me tomé tan mal la noticia porque se puede perder un nene en el campo, no sabía que iba a ser para tanto”, expresó.

Roque Noguera, esposo de Franco y primo de María Noguera, fue uno de los principales involucrados en la búsqueda de Loan. Junto a Francisco Méndez, suboficial retirado de la policía, y otro primo, Noguera se unió a las labores de rastreo. Durante la búsqueda, Méndez encontró una huella, la cual fotografió y envió a su hermana Gabina, quien a su vez la reenvió a su jefe, Walter Maciel.

Actualmente, Roque Noguera se encuentra declarando ante la jueza federal en Goya para esclarecer su participación en los hechos y la de los demás implicados. La casa de su hermana Gabina, quien es policía en 9 de Julio, también ha sido allanada como parte de la investigación.