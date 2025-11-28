En vivo Radio La Red
Lanús
Así intentó engañar a todos la adolescente que asesinó a su novio: el detalle que la delató

Así se camufló la adolescente que mató a su novio para intentar escapar. Enterate.

Así intentó engañar a todos la adolescente que asesinó a su novio: el detalle que la delató

Después de permanecer casi tres días prófuga, la adolescente de 16 años acusada de asesinar a su novio, Santiago Nahuel López Monte, fue detenida este viernes en La Matanza. Y un detalle estremeció a la familia del joven: la joven ca habría intentado pasar desapercibida tiñéndose el pelo de rubio antes de ser capturada, según confirmaron allegados de la víctima.

La detención llegó tras siete allanamientos en distintos puntos del Conurbano bonaerense. La adolescente —identificada como Nicole— estaba escondida en la casa de un familiar, informó A24. La pista clave para encontrarla apareció durante un allanamiento vinculado a su padre, Martín Ramón Vera, actualmente detenido en el pabellón 8 de la Unidad 40 de Lomas de Zamora del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante ese operativo, la policía secuestró un celular cuyo contenido permitió establecer la ubicación exacta de la joven. A partir de ese hallazgo, los investigadores ahora analizan una posible complicidad o encubrimiento por parte del adulto detenido.

Nicole será indagada en las próximas horas y luego trasladada a un instituto de menores. La causa está caratulada como “homicidio agravado por el vínculo”.

El martes por la noche, tras el ataque, Nicole llamó al 911 simulando que la muerte de su pareja había sido un accidente doméstico. Pero esa versión no resistió ni los primeros minutos de la investigación: personal del SAME constató que el cuerpo de Santiago presentaba heridas punzocortantes graves, incompatibles con cualquier accidente.

La familia del adolescente venía advirtiendo sobre la situación de violencia que sufría dentro de la relación. Su hermana, Macarena, sostuvo que Nicole ejercía un fuerte control sobre él y lo mantenía aislado: “Lo manipulaba, lo denigraba… él venía con golpes, arañazos y cortes. Trataba de ocultarlo, pero era evidente”.

Vecinos también relataron episodios constantes de agresión, incluso impidiéndole usar su moto o rompiéndole los celulares. A pesar de todo, Santiago había decidido vivir con ella, aunque volvía a su casa con señales de violencia visibles.

