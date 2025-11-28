Así intentó engañar a todos la adolescente que asesinó a su novio: el detalle que la delató

El martes por la noche, tras el ataque, Nicole llamó al 911 simulando que la muerte de su pareja había sido un accidente doméstico. Pero esa versión no resistió ni los primeros minutos de la investigación: personal del SAME constató que el cuerpo de Santiago presentaba heridas punzocortantes graves, incompatibles con cualquier accidente.

La familia del adolescente venía advirtiendo sobre la situación de violencia que sufría dentro de la relación. Su hermana, Macarena, sostuvo que Nicole ejercía un fuerte control sobre él y lo mantenía aislado: “Lo manipulaba, lo denigraba… él venía con golpes, arañazos y cortes. Trataba de ocultarlo, pero era evidente”.

Vecinos también relataron episodios constantes de agresión, incluso impidiéndole usar su moto o rompiéndole los celulares. A pesar de todo, Santiago había decidido vivir con ella, aunque volvía a su casa con señales de violencia visibles.