Deportes
Chapecoense
Fútbol
DURO RELATO

El estremecedor recuerdo de Alan Ruschel a 9 años de la tragedia de Chapecoense: "Se apagaron..."

A nueve años del accidente aéreo que conmocionó al mundo del fútbol, Alan Ruschel volvió a relatar cómo vivió los instantes previos al impacto y por qué siente que el destino influyó en su supervivencia.

El estremecedor recuerdo de Alan Ruschel a 9 años de la tragedia de Chapecoense: Se apagaron...

Cada 28 de noviembre vuelve a abrirse una herida que difícilmente cicatrice. La tragedia aérea de Chapecoense, ocurrida en 2016 cuando el plantel viajaba hacia Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana, dejó 71 víctimas y solo seis sobrevivientes. Entre ellos, Alan Ruschel, quien nueve años después volvió a compartir un testimonio profundo y estremecedor sobre aquella noche que cambió su vida para siempre.

Coincidencia fatal: el cineasta que documentó la tragedia del Chapecoense murió en un accidente aéreo
El cineasta brasileño Luiz Fernando Ferraz, conocido por su documental sobre la tragedia aérea del Chapecoense, murió este martes al estrellarse la avioneta en la que viajaba en el Pantanal, una zona de humedal tropical en Mato Grosso do Sul.
image

En una charla con Marca, el defensor recordó con una claridad impactante los minutos previos al accidente. El avión ya se preparaba para aterrizar cuando la situación comenzó a volverse confusa. La tripulación informó que estaban por descender, pero la aeronave giraba sin bajar. Minutos después, todo empeoró. “Yo me acuerdo de todo hasta el momento del impacto… se apagaron todas las luces del avión y quedó todo en silencio”, relató, aún con el peso de una frase que atraviesa el tiempo.

Poco antes, según describió, una turbulencia intensa sacudió al avión y una alarma sonó de forma estridente. Después de eso, su mente se apagó por completo. No conserva ningún registro consciente del choque ni de los primeros momentos posteriores.

Qué recuerda Alan Ruschel sobre el rescate tras la tragedia

Ruschel contó que recién pudo reconstruir parte de lo sucedido gracias a los testimonios de los rescatistas que lo encontraron con vida entre los restos del fuselaje. “Me dijeron que estaba en estado de shock, que pedía que llamaran a mi padre, que entregué mi alianza, pero no recuerdo nada de eso”, explicó.

Aquel tramo —entre el apagón mental y el despertar en el hospital— continúa siendo para él un vacío imposible de llenar. Sin embargo, las palabras que escuchó después formaron un rompecabezas emocional que lo acompaña desde entonces.

Cómo eran los viajes en el avión que transportó a Chapecoense

Uno de los temas que Ruschel volvió a mencionar fue la particularidad del avión utilizado. No porque el equipo sospechara irregularidades mecánicas, sino por la enorme burocracia que implicaba contratarlo. “Ya habíamos viajado con ese avión en la Sudamericana… lo que era raro era toda la burocracia para poder usarlo”, recordó.

El avión —operado por la compañía LaMia— había sido utilizado previamente por el club en otros tramos de la campaña internacional. Nada hacía prever que aquel vuelo se convertiría en una de las tragedias más dolorosas en la historia del deporte.

Por qué Alan Ruschel cree que se salvó aquella noche

Quizás el fragmento más impactante de su testimonio es el que refiere a cómo el destino alteró su ubicación en la aeronave minutos antes del accidente. Según él mismo relató, inicialmente había decidido viajar solo y buscar un asiento más aislado, en una fila trasera. Sin embargo, un detalle mínimo cambió todo.

“Quería viajar solo, entonces fui a acostarme en una fila de atrás, pero un periodista se sentó a mi lado. Entonces me llama Follmann, que estaba solo, para que me siente con él... Ambos nos salvamos”, contó.

Ese llamado fue clave. Jakson Follmann, arquero del equipo y uno de los seis sobrevivientes, también logró salir con vida aunque debió ser amputado. Ruschel está convencido de que, sin ese movimiento casual, su destino podría haber sido otro.

A nueve años del accidente, la historia de Chapecoense sigue resonando en todo el mundo. Los relatos de los sobrevivientes, como el de Ruschel, no solo mantienen viva la memoria de las víctimas, sino que también permiten comprender la dimensión humana de un suceso que marcó a una generación entera de hinchas, futbolistas y familias.

