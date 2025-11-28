El llamativo repost de Pico Mónaco a una foto hot de una modelo que lo dejó expuesto: “¿Error o guiño?”

Mientras tanto, el extenista optó por no hacer referencia alguna a esa sugestiva acción virtual, si bien se metió en otra polémica, manifestando su total apoyo a Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, equipo del que es un fan declarado, quien quedó inhabilitado para ejercer su cargo como presidente durante los próximos seis meses, dado que el conjunto platense le había dado la espalda a los jugadores de Rosario Central, para protestar por la decisión de haberle dado el título de campeón de la Liga tras haber terminado primero en la tabla anual.

IG Pico Mónaco

Cuál es la historia de amor de Juan Pico Mónaco y Diana Arnopoulos

La historia de amor entre Juan “Pico” Mónaco y Diana Arnopoulos es de esas que avanzan sin escándalos, sin estridencias y con una discreción que siempre llamó la atención del mundo del espectáculo. Su vínculo, sólido y elegante, nació a finales de 2019, cuando coincidieron en Estados Unidos gracias a amigos en común. Según cuentan, el flechazo fue inmediato y la química entre el extenista y la modelo y empresaria francesa los llevó a iniciar su relación ese mismo año, lejos de las cámaras pero cerca de un presente que comenzaba a construirse con intensidad.

Aunque ambos manejan un perfil bajo, el romance quedó confirmado públicamente en 2020. Fue entonces cuando decidieron blanquear su relación, poco antes de dar un paso que sorprendió incluso a sus seguidores: una ceremonia íntima en Florida, Estados Unidos, donde el amor ya estaba encaminado y donde actualmente conviven junto a sus hijos. Ese casamiento marcó el inicio de una nueva etapa, pero no fue el único capítulo relevante de su unión.

Pico Mónaco

Su boda en Grecia, celebrada en una isla paradisíaca, se convirtió en uno de los momentos más comentados por su estilo, su estética y la energía festiva que la rodeó. Allí, la pareja disfrutó de paseos por el Mar Egeo y de un entorno que combinó glamour, naturaleza y una celebración prolongada junto a amigos y figuras del deporte. Fue un episodio que reflejó exactamente lo que son: una pareja que elige mostrarse solo cuando quiere, sin saturar la escena mediática.

Diana, modelo, diseñadora de ropa y empresaria, encontró en Pico un compañero con quien construir una vida alejada del ruido. Su presencia pública se da únicamente en momentos puntuales, como el anuncio de la espera de su primer hijo y luego la confirmación del nacimiento de su segundo bebé. Cada una de esas noticias llegó con la misma sutileza que caracteriza a la pareja.