En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Lanús
Violencia
Tragedia

Acusan a una adolescente de 16 años de matar a puñaladas a su novio: el llamado que reveló el horror

Santiago Nahuel López Monte fue asesinado y su novia dio aviso con una falsa versión del hecho y huyó cuando llegó la Policía.

Violencia adolescente: una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio

Violencia adolescente: una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio

Santiago Nahuel López Monte, un joven de 20 años, fue asesinado el martes en una vivienda de Remedios de Escalada, partido de Lanús, en un hecho que conmociona a la comunidad. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años que estaba junto al cuerpo cuando llegó la Policía, pero que escapó segundos después. Desde ese momento, permanece prófuga y es intensamente buscada.

Leé también Preocupación por Lowrdes Fernández: la cantante sigue negando la violencia de su ex
preocupacion por lowrdes fernandez: la cantante sigue negando la violencia de su ex

Todo comenzó con un llamado al 911 que alertó sobre un supuesto “accidente” con una reja. Según la persona que reportó el episodio, el joven se encontraba gravemente herido y sin signos vitales.

Una ambulancia del SAME llegó rápidamente al lugar, pero los profesionales constataron que Santiago ya estaba muerto. La escena, sin embargo, despertó sospechas desde el primer momento.

escalada

Los médicos comprobaron que el joven tenía dos heridas punzocortantes en el lado izquierdo del tórax: una debajo de la tetilla y otra unos centímetros más abajo. Las lesiones eran profundas y no guardaban ninguna relación con el relato inicial del accidente. La médica que revisó el cuerpo fue contundente: las heridas no eran compatibles con haberse enganchado con una reja ni con ningún elemento similar.

A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana. El funcionario judicial ordenó preservar la vivienda, iniciar el trabajo de los peritos de la Policía Científica y tomar declaración a los familiares y vecinos que presenciaron los minutos posteriores al crimen.

De acuerdo con las primeras versiones que surgieron entorno al caso, la relación entre Santiago y la adolescente estaba atravesada por episodios de violencia. La familia del joven reveló que la chica había sido agresiva con él en varias oportunidades y que incluso lo había atacado físicamente en el pasado.

“Ella llamó para decir que lo había apuñalado”: el testimonio exclusivo de Macarena, la hermana de la víctima

Macarena, hermana de Santiago Nahuel López Monte, habló en exclusiva con A24 y reveló detalles estremecedores sobre la relación que mantenía el joven con la adolescente ahora prófuga. Según contó, la chica de 16 años no sólo tenía episodios de violencia previos, sino que incluso habría realizado una confesión minutos después del ataque.

Ella llamó para decir que lo había apuñalado”, aseguró Macarena, al relatar cómo la familia tomó conocimiento del hecho antes de que llegara la Policía. Según su testimonio, la adolescente ya había protagonizado episodios agresivos contra su hermano, pero Santiago siempre intentaba minimizar la situación. “Él la defendía, como si tuviera miedo de contar lo que realmente pasaba”, agregó.

La joven relató que la relación estaba marcada por peleas, amenazas y ataques que la familia había advertido. Sin embargo, nunca imaginó un desenlace tan extremo. “Mi hermano estaba intentando alejarse, pero ella no lo aceptaba. Lo manipulaba, lo seguía, no lo dejaba tranquilo”, dijo.

Embed

La denuncia del hermano de Santiago

Un hermano de Santiago, identificado como Franco, publicó un pedido desesperado en sus redes sociales, donde confirmó públicamente el homicidio y acusó directamente a la adolescente. “Se busca paradero de Nahiara Nicol, asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero, se ofrece recompensa”, escribió en un mensaje que comenzó a circular entre vecinos de la zona.

Además, compartió una foto familiar en la que recordó a su hermano durante un festejo reciente. “Me partiste en dos, tenías todo por delante”, expresó, reflejando el impacto emocional que generó la noticia en el entorno más cercano del joven.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Lanús Violencia
Notas relacionadas
Violencia en el fútbol femenino juvenil: apuñalaron a un hombre con una llave de auto en su cráneo
Violencia extrema: un adolescente quedó desvanecido tras recibir una patada en la cabeza
Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar