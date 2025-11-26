Acusan a una adolescente de 16 años de matar a puñaladas a su novio: el llamado que reveló el horror

A partir de ese momento, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana. El funcionario judicial ordenó preservar la vivienda, iniciar el trabajo de los peritos de la Policía Científica y tomar declaración a los familiares y vecinos que presenciaron los minutos posteriores al crimen.

De acuerdo con las primeras versiones que surgieron entorno al caso, la relación entre Santiago y la adolescente estaba atravesada por episodios de violencia. La familia del joven reveló que la chica había sido agresiva con él en varias oportunidades y que incluso lo había atacado físicamente en el pasado.

“Ella llamó para decir que lo había apuñalado”: el testimonio exclusivo de Macarena, la hermana de la víctima

Macarena, hermana de Santiago Nahuel López Monte, habló en exclusiva con A24 y reveló detalles estremecedores sobre la relación que mantenía el joven con la adolescente ahora prófuga. Según contó, la chica de 16 años no sólo tenía episodios de violencia previos, sino que incluso habría realizado una confesión minutos después del ataque.

“Ella llamó para decir que lo había apuñalado”, aseguró Macarena, al relatar cómo la familia tomó conocimiento del hecho antes de que llegara la Policía. Según su testimonio, la adolescente ya había protagonizado episodios agresivos contra su hermano, pero Santiago siempre intentaba minimizar la situación. “Él la defendía, como si tuviera miedo de contar lo que realmente pasaba”, agregó.

La joven relató que la relación estaba marcada por peleas, amenazas y ataques que la familia había advertido. Sin embargo, nunca imaginó un desenlace tan extremo. “Mi hermano estaba intentando alejarse, pero ella no lo aceptaba. Lo manipulaba, lo seguía, no lo dejaba tranquilo”, dijo.

Embed

La denuncia del hermano de Santiago

Un hermano de Santiago, identificado como Franco, publicó un pedido desesperado en sus redes sociales, donde confirmó públicamente el homicidio y acusó directamente a la adolescente. “Se busca paradero de Nahiara Nicol, asesina y prófuga. Mató a mi hermano hoy alrededor de las 12. Lo dejó tirado en la calle y se dio a la fuga. Se busca paradero, se ofrece recompensa”, escribió en un mensaje que comenzó a circular entre vecinos de la zona.

Además, compartió una foto familiar en la que recordó a su hermano durante un festejo reciente. “Me partiste en dos, tenías todo por delante”, expresó, reflejando el impacto emocional que generó la noticia en el entorno más cercano del joven.