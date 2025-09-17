Asesinato en Río de Janeiro: detuvieron a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

argentino-desaparecido

Los indicios continúan apuntando a la práctica conocida en Brasil como “Buenas noches, Cenicienta”, variante del accionar de viudas negras. El cadáver no presentaba signos de violencia. La pista surgió del análisis de cámaras de seguridad y de las operaciones hechas con la tarjeta bancaria de la víctima. Oliveira permanece bajo detención preventiva, acusado de homicidio.

En paralelo, trascendieron nuevas imágenes que muestran al argentino saliendo de una discoteca acompañado por un hombre identificado como Oliveira, cerca de la 1.45 del lunes, según informó O Globo. Ocho horas después, el sospechoso fue visto cargando combustible con una tarjeta perteneciente a Ainsworth.

“A las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones, y a las 7 hay una foto que se saca con el celular que después se sube a Google Fotos”, habían contado los hijos de la víctima, cuando todavía confiaban en hallarlo con vida. Entre los movimientos detectados figuran la extracción de 3.500 dólares y un préstamo en reales por un monto equivalente a cuatro millones de pesos.

El teléfono del turista permaneció encendido hasta las 21 del lunes 8 de septiembre, aunque sin que pudiera determinarse su ubicación. Los peritos aún aguardan los resultados finales de los estudios forenses.

“Alex”, como se hacía llamar Ainsworth en redes sociales, era oriundo de Campana y había vivido en Sáenz Peña, partido de Tres de Febrero. Trabajó como gerente administrativo en un laboratorio, cotizador comercial y también se desempeñó como docente.