"No hay un día que no te extrañe": el sentido recuerdo de Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

Tras su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez compartió en las últimas horas un sentido posteo en sus redes sociales dedicado a Umma, su perra labradora que falleció en noviembre del año pasado.
Tras su separación de Gimena Accardi, Nico Vázquez compartió una publicación cargada de emoción que conmovió a sus seguidores en redes sociales.
“No hay un día que no te extrañe Umma”, escribió el actor sobre un collage con cuatro fotos de él junto a su fiel compañera, en una historia de Instagram.
En noviembre de 2024, la expareja despidió a Umma, que los acompañó durante 16 años. "Siempre serás nuestra familia. Gracias por enseñarnos tanto. Gracias por esperarnos siempre. Te vamos a amar por siempre”, había expresado Accardi en sus redes.
La pérdida de Umma fue un golpe profundo para ambos, quienes siempre compartieron públicamente el amor que sentían por su mascota. La perra fue testigo de su historia de amor, sus viajes, sus mudanzas y momentos clave de su vida en pareja.
El inesperado escándalo que rodeó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi generó una ola de especulaciones que, como efecto colateral, alcanzó a la pareja conformada por Cande Vetrano y Andrés Gil. En medio de los rumores, Lali Espósito —íntima amiga de Cande— rompió el silencio y habló sobre cómo quedó su vínculo con todos los involucrados.
Durante la presentación de la película Verano Trippin, Lali fue abordada por varios programas de espectáculos que buscaban su opinión sobre el supuesto rol de Gil como tercero en discordia. “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”, respondió con soltura, rodeada de micrófonos que esperaban su palabra.
Cuando uno de los cronistas comentó que “es un momento difícil”, Lali no dudó en coincidir: “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”, expresó con empatía. Luego agregó: “Y aunque sean cosas que no sean verdad te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”.
Más adelante, los periodistas le señalaron que tanto ella como Cande habían dejado de interactuar con los posteos de Gimena Accardi en redes sociales, lo que llamó la atención. Lali respondió con humor y claridad: “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh?”, dijo entre risas.
“Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general, pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”, concluyó, dejando en claro que su relación con el exmatrimonio sigue intacta, más allá de los rumores.