"No hay un día que no te extrañe": el sentido recuerdo de Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi

Qué dijo Lali Espósito sobre su relación actual con Gimena Accardi y Nico Vázquez tras su separación

El inesperado escándalo que rodeó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi generó una ola de especulaciones que, como efecto colateral, alcanzó a la pareja conformada por Cande Vetrano y Andrés Gil. En medio de los rumores, Lali Espósito —íntima amiga de Cande— rompió el silencio y habló sobre cómo quedó su vínculo con todos los involucrados.

Durante la presentación de la película Verano Trippin, Lali fue abordada por varios programas de espectáculos que buscaban su opinión sobre el supuesto rol de Gil como tercero en discordia. “¡Como siempre! Mis amigos, como siempre”, respondió con soltura, rodeada de micrófonos que esperaban su palabra.

Cuando uno de los cronistas comentó que “es un momento difícil”, Lali no dudó en coincidir: “Sí, por supuesto. Con su bebé, con Andrés. Yo soy hermana de Cande, soy familia. Así que la acompañé porque sé lo que es también que a veces se digan cosas que no son, ¿viste?”, expresó con empatía. Luego agregó: “Y aunque sean cosas que no sean verdad te golpean en tu seno familiar y estás como confundido. Y decís ‘che, qué bajón esto que dicen’. Ellos son dos personas muy tranquilas, dos personajes públicos muy tranquilos. Así que lo atravesaron como pudieron, pero bien”.

Más adelante, los periodistas le señalaron que tanto ella como Cande habían dejado de interactuar con los posteos de Gimena Accardi en redes sociales, lo que llamó la atención. Lali respondió con humor y claridad: “Ah, pero yo no soy muy ‘likera’, ¿eh?”, dijo entre risas.

“Chequeen a todos mis amigos y van a ver que no soy tan ‘likera’. En general, pero sí, ¿cómo no la voy a ‘likear’ a Gime? Por supuesto que sí, y a Nico (Vázquez) con su obra, los recontra likeo”, concluyó, dejando en claro que su relación con el exmatrimonio sigue intacta, más allá de los rumores.