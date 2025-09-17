ANSES: cómo hacer trámites de jubilaciones y pensiones de forma online

Quiénes pueden acceder a jubilaciones y pensiones

Jubilaciones: pueden solicitarlas quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y cuenten con los años de aportes requeridos.

Pensiones: se otorgan a familiares directos de personas fallecidas que cumplían los requisitos para jubilarse o ya estaban jubiladas.

Pensiones No Contributivas (PNC): están destinadas a personas con discapacidad o adultos mayores sin recursos suficientes.

Cada caso es analizado por ANSES según la documentación presentada.

El organismo ofrece herramientas digitales,

Cómo iniciar un trámite en ANSES paso a paso

Ingresar a la web de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar el trámite que se desea iniciar.

Completar los datos solicitados.

Guardar el número de expediente para hacer seguimiento del proceso.

Cómo consultar el estado de un expediente

Para ver en qué etapa está un trámite de jubilación o pensión, se debe:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.

Ir a la sección “Información personal”.

Hacer clic en “Consulta de expediente”.

Ingresar el número de expediente.

El sistema mostrará el estado actual y los pasos pendientes para su resolución.

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en septiembre 2025

Desde octubre 2025, los haberes tienen un aumento del 1,9%, calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Los montos vigentes son:

Jubilación mínima: $326.304,88

Jubilación máxima: $2.195.498,72

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96

Pensión No Contributiva: $228.381,85

Además, quienes cobran menos de $396.304,88 reciben un bono de $70.000, y quienes superan ese monto obtienen un refuerzo proporcional.