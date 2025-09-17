En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilaciones
Beneficios

ANSES: cómo hacer trámites de jubilaciones y pensiones de forma online

El organismo ofrece herramientas digitales para gestionar trámites, acelerar tiempos y llevar adelante actos administrativos sin salir de casa.

Cómo hacer trámites de jubilaciones y pensiones online. 

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó un sistema online que permite realizar trámites y consultar el estado de expedientes de jubilaciones y pensiones, de forma rápida, gratuita y disponible las 24 horas. Esta herramienta digital busca facilitar el acceso a quienes ya cobran haberes y a quienes están en proceso de obtenerlos.

Leé también AUH y jubilados de ANSES: simulá tu crédito de hasta $3.000.000 online paso a paso
AUH, SUAF y jubilados pueden gestionar préstamos desde apps como Cuenta DNI o BNA+. Te explicamos cómo pedirlos en 5 minutos.

Qué trámites se pueden hacer online en ANSES

El servicio digital de ANSES abarca múltiples gestiones, entre ellas:

  • Jubilaciones
  • Pensiones directas y derivadas
  • Reconocimiento de servicios
  • Reajustes y sentencias judiciales
  • Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Actuaciones administrativas diversas

El organismo evalúa cada solicitud en base a los aportes registrados en el sistema previsional.

Quiénes pueden acceder a jubilaciones y pensiones

  • Jubilaciones: pueden solicitarlas quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y cuenten con los años de aportes requeridos.
  • Pensiones: se otorgan a familiares directos de personas fallecidas que cumplían los requisitos para jubilarse o ya estaban jubiladas.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): están destinadas a personas con discapacidad o adultos mayores sin recursos suficientes.

Cada caso es analizado por ANSES según la documentación presentada.

creditos jubilados .jpg
El organismo ofrece herramientas digitales,

Cómo iniciar un trámite en ANSES paso a paso

  • Ingresar a la web de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar el trámite que se desea iniciar.
  • Completar los datos solicitados.
  • Guardar el número de expediente para hacer seguimiento del proceso.

Cómo consultar el estado de un expediente

Para ver en qué etapa está un trámite de jubilación o pensión, se debe:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.
  • Ir a la sección “Información personal”.
  • Hacer clic en “Consulta de expediente”.
  • Ingresar el número de expediente.

El sistema mostrará el estado actual y los pasos pendientes para su resolución.

Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en septiembre 2025

Desde octubre 2025, los haberes tienen un aumento del 1,9%, calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Los montos vigentes son:

  • Jubilación mínima: $326.304,88
  • Jubilación máxima: $2.195.498,72
  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96
  • Pensión No Contributiva: $228.381,85

Además, quienes cobran menos de $396.304,88 reciben un bono de $70.000, y quienes superan ese monto obtienen un refuerzo proporcional.

