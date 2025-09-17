ANSES: cómo hacer trámites de jubilaciones y pensiones de forma online

Quiénes pueden acceder a jubilaciones y pensiones
- Jubilaciones: pueden solicitarlas quienes hayan alcanzado la edad jubilatoria y cuenten con los años de aportes requeridos.
- Pensiones: se otorgan a familiares directos de personas fallecidas que cumplían los requisitos para jubilarse o ya estaban jubiladas.
- Pensiones No Contributivas (PNC): están destinadas a personas con discapacidad o adultos mayores sin recursos suficientes.
Cada caso es analizado por ANSES según la documentación presentada.
Cómo iniciar un trámite en ANSES paso a paso
- Ingresar a la web de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar el trámite que se desea iniciar.
- Completar los datos solicitados.
- Guardar el número de expediente para hacer seguimiento del proceso.
Cómo consultar el estado de un expediente
Para ver en qué etapa está un trámite de jubilación o pensión, se debe:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave.
- Ir a la sección “Información personal”.
- Hacer clic en “Consulta de expediente”.
- Ingresar el número de expediente.
El sistema mostrará el estado actual y los pasos pendientes para su resolución.
Cuánto cobran jubilados y pensionados de ANSES en septiembre 2025
Desde octubre 2025, los haberes tienen un aumento del 1,9%, calculado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Los montos vigentes son:
- Jubilación mínima: $326.304,88
- Jubilación máxima: $2.195.498,72
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $261.016,96
- Pensión No Contributiva: $228.381,85
Además, quienes cobran menos de $396.304,88 reciben un bono de $70.000, y quienes superan ese monto obtienen un refuerzo proporcional.