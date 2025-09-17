Yanina Latorre liquidó a Estefi Berardi tras su polémica declaración contra Flor Jazmín Peña: "¿Cuándo no?"

Embed

Qué dijo Agustín Franzoni de Flor Jazmín Peña

La polémica por los comentarios fuera de lugar sobre una acción inapropiada, donde Agustín Franzoni dijo que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña.

El influencer generó polémica con sus comentarios durante un juego propuesto por sus compañeros. Primero expresó: "Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna". Sus declaraciones fueron rápidamente repudiadas en SQP (América TV), donde incluso mostraron parte del material.

Al día siguiente, intentó aclarar la situación y minimizar la polémica, señalando: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma".

"Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire", cerró su descargo reconociendo la sensibilidad del tema.