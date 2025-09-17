A24.com

Yanina Latorre liquidó a Estefi Berardi tras su polémica declaración contra Flor Jazmín Peña: "¿Cuándo no?"

Yanina Latorre apuntó contra Estefi Berardi por sus dichos sobre Flor Jazmín Peña, a quien acusó de exagerar respecto a los videos íntimos que Agustín Franzoni dijo que había guardado.

17 sept 2025, 22:20
Yanina Latorre liquidó a Estefi Berardi tras su polémica declaración contra Flor Jazmín Peña: "¿Cuándo no?"

Mientras Yanina Latorre se refería a los repudiables comentarios de Agustín Franzoni hacia Flor Jazmín Peña por haber guardado videos íntimos, surgieron las declaraciones de Estefi Berardi acusando a la bailarina de exagerar. Ante esto, la conductora de SQP (América TV) no dudó en cruzarla en vivo.

El conflicto entre Yanina y Estefi viene desde el escándalo de 2023, cuando Yanina se habló de supuestos chats privados con Fede Bal en el contexto de infidelidades. La panelista de Los Profesionales de Siempre (El Nueve) negó cualquier vínculo que circuló y hasta inició acciones legales contra Latorre para desmentirlo.

"¿Cuándo no? La negadora serial. Ella no se quejó de los chats de Fede Bal que yo nunca mostré, hizo juicio y ahora habla de exageración. Y el otro día Fede dijo en un stream que había estado con ella", apuntó Yanina cuando vio el momento de su descargo sobre uno de los temas del momento.

Visiblemente indignada, Latorre retrucó en vivo: "¿Le parece una exageración? Dejame de joder. Siempre está del lado en el que no debería estar".

Qué dijo Agustín Franzoni de Flor Jazmín Peña

La polémica por los comentarios fuera de lugar sobre una acción inapropiada, donde Agustín Franzoni dijo que guardaba videos íntimos de Flor Jazmín Peña.

El influencer generó polémica con sus comentarios durante un juego propuesto por sus compañeros. Primero expresó: "Tengo un par de videitos que no voy a borrar. ¿Tengo que borrar los videitos que tengo? ¿Cómo se van a borrar? En un par de días salen fortuna". Sus declaraciones fueron rápidamente repudiadas en SQP (América TV), donde incluso mostraron parte del material.

Al día siguiente, intentó aclarar la situación y minimizar la polémica, señalando: "Quiero aclarar que fue un chiste, nada de lo que se dijo fue cierto. No tengo ningún flashdrive de mis exs; fue todo en un contexto de juego de pareja, donde estábamos boludeando. La gente que me conoce sabe cómo soy; de hecho, nadie comentó nada. Se entendió que fue en broma".

"Sé que no es un tema para hacer un chiste, pero son cosas que pueden suceder estando al aire", cerró su descargo reconociendo la sensibilidad del tema.

