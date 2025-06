Astrología: 5 signos que sentirán con más fuerza el paso de Plutón retrógrado en Acuario

Si te sentís perdido o con ganas de dejarlo todo, no te asustes: es parte del proceso. Plutón derriba lo que ya no te define, para que puedas construir algo mucho más auténtico. No te resistas: el cambio es inevitable, pero profundamente transformador.

Leo: tensión en relaciones y visibilidad

Como signo opuesto a Acuario, Leo sentirá este tránsito en el eje de los vínculos y la proyección pública. Puede haber crisis en relaciones importantes, cambios de rol, o una sensación de estar “apagado” en lugares donde antes brillabas.

Es momento de revisar cómo usás tu poder personal y si estás compartiéndolo con quienes realmente lo merecen. Cuidado con juegos de control, manipulaciones o luchas de ego. Lo que muera ahora dará lugar a relaciones más sanas.

Lilith en Escorpio.webp

Escorpio: replanteo de raíces emocionales

Plutón es tu regente, y aunque no transita tu signo, su retrogradación activa en vos una necesidad intensa de introspección. Se remueven patrones familiares, viejas heridas, creencias sobre pertenencia y hogar. Es probable que cuestiones tu lugar en el mundo o que vivas mudanzas internas o externas.

Aprovechá esta etapa para hacer terapia, sanar vínculos con figuras parentales o romper con lealtades inconscientes que te impiden avanzar. Tu poder está en aceptar el dolor como parte de la transformación.

Tauro: cambios en lo profesional y el futuro

Este tránsito toca tu zona de carrera, reputación y proyección a largo plazo. Podés sentirte desconectado de tus metas o con ganas de cambiar de rumbo. La sensación de “esto ya no me representa” se vuelve cada vez más fuerte.

Plutón pide profundidad: no sigas caminos que no te conmueven. Si bien el proceso puede generar incertidumbre, también te permite reconectar con un propósito más auténtico. Oportunidad ideal para reinventarte profesionalmente.

geminis mercurio fuego signos.jpg

Géminis: despertar mental y expansión desde lo invisible

Plutón retrogradando en un signo de aire como Acuario impacta fuerte en tu forma de pensar, estudiar y comunicarte. Puede que sientas un llamado a ir más allá de lo superficial, a investigar, a replantearte creencias filosóficas o espirituales.

Es un gran momento para estudiar astrología, psicología o cualquier disciplina que te ayude a entender los procesos profundos. Se caen verdades que creías absolutas, y en su lugar aparece una sabiduría nueva.

¿Qué significa Plutón retrógrado?

Plutón retrógrado no se vive igual que Mercurio retrógrado: no se trata de confusiones pequeñas o malentendidos, sino de procesos transformadores lentos y profundos. Cuando Plutón retrograda, nos invita a mirar hacia adentro, soltar patrones de poder tóxicos y abrir espacio a un nuevo ciclo evolutivo.

En Acuario, el cambio no es solo personal, sino colectivo: la sociedad también se reestructura. Y vos, ¿qué parte querés cumplir en esa transformación?