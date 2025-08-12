Astrología: Conjunción Venus-Júpiter en Cáncer y los signos que vuelven a sentir lo que creían superado

image A veces el silencio también dice que hay algo por resolver. Foto: Astrología/Ideogram.

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Es lógico sentir miedo. Abrirse otra vez implica riesgo, pero también la posibilidad de encontrar algo más auténtico. La energía de hoy es como ese momento en que estás en la puerta, dudando si entrar… y alguien desde adentro te sonríe.

No se trata de volver atrás, sino de avanzar con el corazón más despierto.

Signos más favorecidos

Cáncer : tu magnetismo hoy es natural y poderoso. Algo en vos irradia calma y ternura, y la gente lo nota.

Piscis : tu sensibilidad está afinada. Podrías recibir un mensaje, un gesto o una oportunidad que sienta como milagro.

Escorpio : tu intensidad se suaviza, pero no pierde fuerza. Hoy es ideal para reconciliarte con alguien o con vos mismo.

Tauro : sensación de abundancia que puede ser económica o afectiva. Un regalo inesperado, literal o emocional.

Virgo: claridad para hablar desde el corazón y que te escuchen de verdad.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Si algo necesita decirse, este es el día. La conjunción favorece la honestidad dulce: no esas verdades que cortan, sino las que acarician.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más esta conjunción Venus-Júpiter?

Principalmente a Cáncer, Piscis, Escorpio, Tauro y Virgo, que sienten con más fuerza la expansión afectiva.

¿Es normal sentir nostalgia hoy?

Sí, pero no es una nostalgia triste: es una invitación a revalorizar lo que alguna vez te hizo bien.

¿Puedo usar esta energía para un proyecto laboral?

Claro, sobre todo si involucra vínculos humanos, creatividad o cuidado.

Permitite sentir. Si hoy algo golpea tu puerta emocional, escuchalo. Puede ser que el regalo no sea la persona o la situación que vuelve, sino la versión de vos que aparece para recibirlo.