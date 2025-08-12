En vivo Radio La Red
Astrología
LOS ASTROS

Astrología: Conjunción Venus-Júpiter en Cáncer y los signos que vuelven a sentir lo que creían superado

Hoy Venus se encuentra con Júpiter en Cáncer en la astrología: una caricia celeste que puede reavivar el deseo y sorprender a tu corazón.

Conjunción Venus-Júpiter en Cáncer: un susurro de abundancia que te toca el alma. Foto: Ideogram

Hay días que el cielo parece acercarse, como si nos hablara bajito. Hoy, 12 de agosto, Venus y Júpiter se encuentran en Cáncer, y esa alineación tiene algo de abrazo largo después de un reencuentro. ¿Viste cuando creías que ya habías cerrado un capítulo y de pronto, sin buscarlo, una emoción vuelve a asomarse? Esa es la sensación que trae esta conjunción. No es solo nostalgia: es oportunidad.

Leé también Astrología: Marte y Urano empujan cambios drásticos e inesperados
Marte y Urano en tensión: el deseo se vuelve impulso, y la rutina, jaula. Foto: Ideogram/Astrología

La conjunción Venus-Júpiter en Cáncer amplifica la ternura, la apertura afectiva y las ganas de recuperar algo valioso que quedó entre las páginas de tu historia. Y no, no siempre lo que vuelve es un error.

Astrología: No todo lo que vuelve es un error

Puede ser una amistad que se retoma, un deseo que creías olvidado, o una manera de mirarte con más compasión. Este tránsito invita a revisar esos “archivos del alma” que guardamos para no sentir demasiado. Hoy el cielo te propone que los abras.

La combinación de Venus (amor, placer, vínculos) y Júpiter (expansión, abundancia, esperanza) en el signo más emotivo del zodíaco nos recuerda que lo que vale la pena a veces necesita tiempo para madurar.

image
A veces el silencio tambi&eacute;n dice que hay algo por resolver. Foto: Astrolog&iacute;a/Ideogram.

A veces el silencio también dice que hay algo por resolver. Foto: Astrología/Ideogram.

¿Y si lo que te mueve también te asusta?

Es lógico sentir miedo. Abrirse otra vez implica riesgo, pero también la posibilidad de encontrar algo más auténtico. La energía de hoy es como ese momento en que estás en la puerta, dudando si entrar… y alguien desde adentro te sonríe.

No se trata de volver atrás, sino de avanzar con el corazón más despierto.

Signos más favorecidos

  • Cáncer: tu magnetismo hoy es natural y poderoso. Algo en vos irradia calma y ternura, y la gente lo nota.

  • Piscis: tu sensibilidad está afinada. Podrías recibir un mensaje, un gesto o una oportunidad que sienta como milagro.

  • Escorpio: tu intensidad se suaviza, pero no pierde fuerza. Hoy es ideal para reconciliarte con alguien o con vos mismo.

  • Tauro: sensación de abundancia que puede ser económica o afectiva. Un regalo inesperado, literal o emocional.

  • Virgo: claridad para hablar desde el corazón y que te escuchen de verdad.

Hablar claro también es un acto de amor propio

Si algo necesita decirse, este es el día. La conjunción favorece la honestidad dulce: no esas verdades que cortan, sino las que acarician.

Preguntas frecuentes

¿A qué signos afecta más esta conjunción Venus-Júpiter?

Principalmente a Cáncer, Piscis, Escorpio, Tauro y Virgo, que sienten con más fuerza la expansión afectiva.

¿Es normal sentir nostalgia hoy?

Sí, pero no es una nostalgia triste: es una invitación a revalorizar lo que alguna vez te hizo bien.

¿Puedo usar esta energía para un proyecto laboral?

Claro, sobre todo si involucra vínculos humanos, creatividad o cuidado.

Permitite sentir. Si hoy algo golpea tu puerta emocional, escuchalo. Puede ser que el regalo no sea la persona o la situación que vuelve, sino la versión de vos que aparece para recibirlo.

