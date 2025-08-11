Astrología: cómo la lluvia de meteoros Perseidas de agosto influye en cada signo del zodiaco

Sentirás una necesidad fuerte de estabilidad emocional. Las Perseidas te invitan a reforzar vínculos y cuidar tu energía, dejando atrás relaciones que no suman.
Géminis
Tu mente estará más creativa que nunca. Aprovecha para escribir, comunicar y planificar ideas que vienes postergando. Evita dispersarte.
Cáncer
Las estrellas fugaces despiertan tu sensibilidad. Es un momento ideal para sanar heridas emocionales y fortalecer lazos familiares.
Leo
Con el Sol todavía en tu signo, las Perseidas potencian tu magnetismo. Perfecto para negociar, presentarte a entrevistas o iniciar romances.
Virgo
Es una semana para organizar y poner orden en tus prioridades. Las Perseidas impulsan cambios positivos en tu rutina y hábitos.
Libra
Las Perseidas iluminan tu sector de las relaciones. Podrías reconciliarte con alguien o iniciar una etapa más armónica en tu vida social.
Escorpio
Intensidad emocional y claridad mental. Es un momento ideal para dejar atrás patrones tóxicos y enfocarte en tus objetivos más profundos.
Sagitario
Tu espíritu viajero se enciende. Las Perseidas te motivan a planificar viajes, estudios o aventuras que expandan tu horizonte.
Capricornio
La energía cósmica favorece el avance profesional y la toma de decisiones financieras. Oportunidad para cerrar tratos importantes.
Acuario
Con la Luna llena reciente en tu signo, las Perseidas potencian tu independencia y originalidad. Perfecto para innovar y romper con lo establecido.
Piscis
Semana de alta intuición y conexión espiritual. Ideal para meditar, practicar rituales y escuchar tu voz interior.
Tip: Para aprovechar al máximo la energía de las Perseidas, escribe tus deseos en un papel la noche del 12 de agosto y quémalo o entiérralo como símbolo de manifestación.