Astrología: Mercurio Directo en Leo y los 4 signos que sentirán un cambio radical y cómo aprovecharlo

Con Mercurio directo, es como si las ideas bajaran en línea recta desde la mente hasta la lengua. La comunicación gana velocidad y precisión.

Esto puede ser un alivio, pero ojo: no todo el mundo está listo para escucharte. Por eso, es importante medir el momento, elegir el tono, y recordar que hablar desde el corazón es tan importante como decir la verdad.

image Mercurio directo en Leo: cuando la palabra recupera su fuerza. Foto: Astrología/Ideogram.

Pequeñas victorias que te cambian el ánimo

Mercurio directo no va a resolver todos tus problemas, pero sí puede destrabar esas pequeñas cosas que te tenían estancado:

Esa conversación pendiente con un amigo.

El mensaje que no respondías por miedo a la reacción.

El proyecto que necesitaba una idea clara para arrancar.

Para los signos de fuego y aire, el alivio es palpable: vuelven las ganas de moverse, de proponer, de armar planes sin que el universo parezca poner palos en la rueda.

Signos más favorecidos

Leo : Vuelve la confianza en su palabra y en su capacidad para convencer.

Aries : Recupera impulso y coraje para encarar lo pendiente.

Sagitario : Encuentra foco sin perder su chispa característica.

Géminis: Se reconcilia con sus ideas y escucha lo que el otro realmente dice.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo termina la sombra de Mercurio retrógrado? Hasta el 25 de agosto todavía pueden sentirse efectos residuales.

¿Por qué algunos signos lo sienten más? Depende de cómo toca el tránsito a tu signo solar y ascendente.

¿Es buen momento para iniciar conversaciones difíciles? Sí, pero siempre con un enfoque constructivo.

Si sos de Leo, Aries, Sagitario o Géminis, este es tu momento para retomar el control de tu voz y de tus ideas. Usá esta energía para decir lo que sentís, ordenar tus planes y animarte a avanzar. La claridad no siempre dura para siempre, así que aprovechala al máximo.