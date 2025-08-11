Astrología: Mercurio Directo en Leo y los 4 signos que sentirán un cambio radical y cómo aprovecharlo

Hay días en los que pareciera que todo se alinea: las palabras salen claras, los mensajes llegan, las cosas se dicen a tiempo. Y después están las semanas de Mercurio retrógrado, cuando todo parece un juego de teléfono descompuesto.
Mercurio directo trae claridad y energía renovada en la astrología. Estos signos sentirán que el rumbo se endereza, aunque no sin sorpresas.
La claridad a veces llega después de un largo silencio. Foto: Astrología/Ideogram.
Pero ahora, después de idas y vueltas, de mails que no llegaban y de conversaciones que se enredaban, Mercurio retoma su camino directo en Leo. No es magia, pero se siente como si alguien hubiera sacado un peso de encima.
Para muchos, este momento marca un antes y un después en la comunicación, en la manera de pensar y hasta en la seguridad personal. Y para Leo, Aries, Sagitario y Géminis, la sensación es todavía más intensa: es como volver a escuchar tu propia voz sin eco.
En la vida cotidiana, hablar claro no siempre es fácil. A veces callamos para evitar conflicto, o porque no encontramos las palabras correctas.
Con Mercurio directo, es como si las ideas bajaran en línea recta desde la mente hasta la lengua. La comunicación gana velocidad y precisión.
Esto puede ser un alivio, pero ojo: no todo el mundo está listo para escucharte. Por eso, es importante medir el momento, elegir el tono, y recordar que hablar desde el corazón es tan importante como decir la verdad.
Mercurio directo no va a resolver todos tus problemas, pero sí puede destrabar esas pequeñas cosas que te tenían estancado:
Esa conversación pendiente con un amigo.
El mensaje que no respondías por miedo a la reacción.
El proyecto que necesitaba una idea clara para arrancar.
Para los signos de fuego y aire, el alivio es palpable: vuelven las ganas de moverse, de proponer, de armar planes sin que el universo parezca poner palos en la rueda.
Leo: Vuelve la confianza en su palabra y en su capacidad para convencer.
Aries: Recupera impulso y coraje para encarar lo pendiente.
Sagitario: Encuentra foco sin perder su chispa característica.
Géminis: Se reconcilia con sus ideas y escucha lo que el otro realmente dice.
¿Cuándo termina la sombra de Mercurio retrógrado?
Hasta el 25 de agosto todavía pueden sentirse efectos residuales.
¿Por qué algunos signos lo sienten más?
Depende de cómo toca el tránsito a tu signo solar y ascendente.
¿Es buen momento para iniciar conversaciones difíciles?
Sí, pero siempre con un enfoque constructivo.
Si sos de Leo, Aries, Sagitario o Géminis, este es tu momento para retomar el control de tu voz y de tus ideas. Usá esta energía para decir lo que sentís, ordenar tus planes y animarte a avanzar. La claridad no siempre dura para siempre, así que aprovechala al máximo.