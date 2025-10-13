Venus en Libra: los signos que recuperan el brillo (y los likes que perdieron)

Después de semanas intensas, llega el tránsito que nos devuelve el alma al cuerpo: Venus en Libra. El planeta del amor, la belleza y el placer vuelve a su signo favorito, y eso se siente.
Venus vuelve a Libra y el cielo se pone en modo “glow up”. Algunos signos van a recuperar su brillo, su seguridad y hasta su encanto en redes.
Después de semanas intensas, llega el tránsito que nos devuelve el alma al cuerpo: Venus en Libra. El planeta del amor, la belleza y el placer vuelve a su signo favorito, y eso se siente.
El humor mejora, la confianza sube y la vida empieza a verse un poco más linda. No hace falta que pase nada espectacular: solo que te mires al espejo y digas “ahí estoy de nuevo”.
Venus en Libra es eso: volver a conectar con tu mejor versión, sin drama ni filtro.
Venus en Libra activa el autoestima y la conexión con lo estético. Te dan ganas de arreglarte, redecorar o hacer algo que te haga sentir bien.
No es vanidad, es energía positiva en acción. Y sí, puede traer ligue, cumplidos o likes extra, pero lo más importante es que te vuelvas a gustar vos.
Este tránsito te dice: cuando te sentís bien, todo se acomoda solo.
Venus no pide perfección: pide autenticidad. Por eso, esta semana no se trata de competir, sino de reconectarte con tu encanto natural.
Dejar de compararte y disfrutar tu ritmo. Si notás que tenés más atención o que te llegan mensajes de más, no lo cuestiones: estás en frecuencia Venus.
Y no, no es magia: es energía bien canalizada.
Libra: protagonista absoluto. Brillás sin hacer esfuerzo.
Leo: el foco vuelve a vos. La confianza renace.
Géminis: volvés al juego social con todo. Tu carisma está afilado.
Tauro: tu regente Venus te mima. Estás dulce, magnético y relajado.
¿Qué significa Venus en Libra?
Es un tránsito que eleva la autoestima, la belleza y el deseo de conectar. Mejora el humor y la energía social.
¿Qué signos se benefician más?
Libra, Tauro, Leo y Géminis son los más favorecidos. Pero todos sienten el subidón.
¿Es buen momento para cambios de look o decisiones personales?
Sí, el mejor. Venus te impulsa a elegir lo que te hace sentir bien y eso se nota afuera.