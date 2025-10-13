Venus en Libra: los signos que recuperan el brillo (y los likes que perdieron)

No es vanidad, es energía positiva en acción. Y sí, puede traer ligue, cumplidos o likes extra, pero lo más importante es que te vuelvas a gustar vos.

Este tránsito te dice: cuando te sentís bien, todo se acomoda solo.

horóscopo-Venus-Libra.jpg Venus en Libra activa el autoestima y el magnetismo: lo que das, vuelve. Foto: Freepik.

Brillar sin filtro (y sin culpa)

Venus no pide perfección: pide autenticidad. Por eso, esta semana no se trata de competir, sino de reconectarte con tu encanto natural.

Dejar de compararte y disfrutar tu ritmo. Si notás que tenés más atención o que te llegan mensajes de más, no lo cuestiones: estás en frecuencia Venus.

Y no, no es magia: es energía bien canalizada.

LOS SIGNOS QUE RECUPERAN SU MAGIA

Libra: protagonista absoluto. Brillás sin hacer esfuerzo.

Leo: el foco vuelve a vos. La confianza renace.

Géminis: volvés al juego social con todo. Tu carisma está afilado.

Tauro: tu regente Venus te mima. Estás dulce, magnético y relajado.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Libra?

Es un tránsito que eleva la autoestima, la belleza y el deseo de conectar. Mejora el humor y la energía social.

¿Qué signos se benefician más?

Libra, Tauro, Leo y Géminis son los más favorecidos. Pero todos sienten el subidón.

¿Es buen momento para cambios de look o decisiones personales?

Sí, el mejor. Venus te impulsa a elegir lo que te hace sentir bien y eso se nota afuera.