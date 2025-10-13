En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Venus
Libra

Venus en Libra: los signos que recuperan el brillo (y los likes que perdieron)

Venus vuelve a Libra y el cielo se pone en modo “glow up”. Algunos signos van a recuperar su brillo, su seguridad y hasta su encanto en redes.

Venus en Libra: los signos que recuperan el brillo (y los likes que perdieron)

Después de semanas intensas, llega el tránsito que nos devuelve el alma al cuerpo: Venus en Libra. El planeta del amor, la belleza y el placer vuelve a su signo favorito, y eso se siente.

Leé también Astrología: Piscis con Marte en Escorpio imita el deseo intenso en busca de serenidad
Piscis con Marte en Escorpio: pasión que pide calma, deseo que busca refugio. Foto: astrología, ideogram.

El humor mejora, la confianza sube y la vida empieza a verse un poco más linda. No hace falta que pase nada espectacular: solo que te mires al espejo y digas “ahí estoy de nuevo”.

Venus en Libra es eso: volver a conectar con tu mejor versión, sin drama ni filtro.

Venus en Libra: El glow up astral que necesitábamos

Venus en Libra activa el autoestima y la conexión con lo estético. Te dan ganas de arreglarte, redecorar o hacer algo que te haga sentir bien.

No es vanidad, es energía positiva en acción. Y sí, puede traer ligue, cumplidos o likes extra, pero lo más importante es que te vuelvas a gustar vos.

Este tránsito te dice: cuando te sentís bien, todo se acomoda solo.

horóscopo-Venus-Libra.jpg
Venus en Libra activa el autoestima y el magnetismo: lo que das, vuelve. Foto: Freepik.&nbsp;

Venus en Libra activa el autoestima y el magnetismo: lo que das, vuelve. Foto: Freepik.

Brillar sin filtro (y sin culpa)

Venus no pide perfección: pide autenticidad. Por eso, esta semana no se trata de competir, sino de reconectarte con tu encanto natural.

Dejar de compararte y disfrutar tu ritmo. Si notás que tenés más atención o que te llegan mensajes de más, no lo cuestiones: estás en frecuencia Venus.

Y no, no es magia: es energía bien canalizada.

LOS SIGNOS QUE RECUPERAN SU MAGIA

Libra: protagonista absoluto. Brillás sin hacer esfuerzo.

Leo: el foco vuelve a vos. La confianza renace.

Géminis: volvés al juego social con todo. Tu carisma está afilado.

Tauro: tu regente Venus te mima. Estás dulce, magnético y relajado.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa Venus en Libra?

Es un tránsito que eleva la autoestima, la belleza y el deseo de conectar. Mejora el humor y la energía social.

¿Qué signos se benefician más?

Libra, Tauro, Leo y Géminis son los más favorecidos. Pero todos sienten el subidón.

¿Es buen momento para cambios de look o decisiones personales?

Sí, el mejor. Venus te impulsa a elegir lo que te hace sentir bien y eso se nota afuera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Venus Libra
Notas relacionadas
Astrología kármica: qué deben sanar los signos para encontrar estabilidad amorosa en octubre
Astrología: 4 signos que podrían enamorarse a primera vista HOY con la conjunción Venus-Júpiter
Astrología: cómo limpiar y armonizar la billetera el 10/10 para atraer dinero según tu signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar