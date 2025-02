Astrología: los 4 signos que vivirán transformaciones MUY INTENSAS durante marzo

Trígono entre Venus en Piscis y Marte retrógrado en Cáncer.jpg Astrología: los signos más beneficiados por el trígono entre Venus en Piscis y Marte retrógrado en Cáncer. (Foto: Ideogram)

¿Por qué marzo será un mes tan intenso?

Marzo no será un mes cualquiera. A nivel astrológico, estarán ocurriendo eventos que pueden generar cambios drásticos en la energía personal y colectiva. Algunos de los factores más relevantes incluyen:

Eclipse lunar en Libra (25 de marzo): Este evento marca el cierre de un ciclo emocional importante. Los eclipses suelen traer revelaciones y movimientos inesperados, por lo que los signos cardinales (como Aries y Libra) sentirán sus efectos con más fuerza.

Saturno en Piscis: La presencia de este planeta en Piscis sigue empujando a los piscianos y virginianos a madurar, asumir responsabilidades y soltar lo que ya no les sirve. Si has estado sintiendo una presión extra en los últimos meses, es probable que Saturno tenga algo que ver.

Plutón en Acuario: Aunque este tránsito impacta al colectivo, Aries y Libra pueden notar que ciertos aspectos de su vida social o profesional están cambiando de forma radical. Plutón siempre trae transformaciones profundas, por lo que resistirse no es una opción.

Marte y Venus en tránsito: Estos dos planetas del deseo y la acción estarán recorriendo zonas sensibles para los signos mencionados, lo que puede generar emociones intensas, conflictos y decisiones importantes en el amor y la vida personal.

¿Cómo impactará a cada signo?

Aries

Para Aries, marzo traerá desafíos en relaciones y cambios en la identidad personal. Con el eclipse en Libra afectando su casa de asociaciones, es probable que haya tensión en relaciones importantes. Además, Marte, su planeta regente, estará activo, impulsando acción y movimiento.

Consejo: No tomes decisiones impulsivas, pero tampoco evites enfrentar lo que ya no está funcionando en tu vida.

Libra

El eclipse en su signo será un punto de inflexión. Libra sentirá que algo debe terminar para dar paso a una nueva etapa. Puede haber cambios en relaciones personales o incluso en su imagen pública.

Consejo: Suelta lo que ya no te aporta equilibrio y confía en que el universo te está guiando hacia algo mejor.

Virgo

Con Saturno en oposición desde Piscis, los virginianos están sintiendo una gran presión en sus relaciones y responsabilidades. Marzo los desafía a poner límites y a priorizar su bienestar emocional.

Consejo: No cargues con lo que no te corresponde. Es momento de aprender a decir "no".

Piscis

Saturno en su signo sigue pidiendo madurez y estructura. Puede haber momentos de duda o sensación de estar atrapado, pero este tránsito los está ayudando a construir bases sólidas para el futuro.

Consejo: Enfócate en lo esencial y confía en que este proceso te está fortaleciendo.

¿Cómo aprovechar esta energía?

Para todos los signos afectados, marzo puede sentirse como un torbellino emocional y energético. Sin embargo, hay maneras de transitar este periodo de forma más armónica:

Escucha tu intuición y no ignores las señales del universo.

Acepta los cambios en lugar de resistirlos.

Dedica tiempo al autocuidado y la introspección.

Confía en el proceso y en que todo lo que ocurre es para tu evolución.

Los tránsitos de marzo pueden traer crisis, pero también crecimiento. Si sientes que la vida te está sacudiendo, es porque algo nuevo está por nacer.