Por ese motivo, las autoridades recomendaron realizar las recargas necesarias antes del inicio de los trabajos para evitar inconvenientes durante la mañana del domingo.

Cuándo dejarán de funcionar las recargas de la tarjeta SUBE

La tarjeta SUBE dejará de permitir recargas durante 12 horas.

El cronograma informado es el siguiente:

Inicio de la interrupción: domingo 22 de noviembre, a las 00:00.

Finalización prevista: domingo 22 de noviembre, a las 12:00.

Duración: 12 horas.

Motivo: tareas programadas de actualización y optimización del sistema.

Durante ese período, los pasajeros no podrán realizar nuevas cargas ni acreditar dinero que hayan transferido previamente a sus tarjetas.

La suspensión será temporal y, según el cronograma anunciado, los servicios volverán a estar disponibles una vez finalizadas las tareas técnicas.

Qué servicios de SUBE estarán suspendidos durante las 12 horas

La actualización afectará diferentes herramientas que utilizan habitualmente los pasajeros para administrar sus tarjetas y organizar sus viajes.

Entre los servicios que permanecerán interrumpidos se encuentran:

Recargas presenciales y electrónicas: no se podrán comprar ni acreditar cargas de saldo.

Aplicación SUBE: la plataforma no estará disponible para realizar gestiones.

Consultas de saldo: los usuarios no podrán verificar el dinero disponible mediante los canales afectados.

Página web oficial: el sitio de SUBE permanecerá temporalmente fuera de servicio.

Atención telefónica: este canal de consultas también estará suspendido.

Aplicación Cuándo SUBO: se verá afectada la consulta de la ubicación de los colectivos en tiempo real.

La medida alcanzará a las operaciones realizadas mediante puntos de carga físicos y plataformas digitales, por lo que se recomienda no dejar las recargas para último momento.

¿Se podrá viajar en colectivo, tren y subte durante la interrupción?

La tarjeta SUBE dejará de permitir recargas durante 12 horas

Sí. La interrupción de los servicios de SUBE no significa que dejarán de funcionar los colectivos, trenes o subtes.

Las autoridades aclararon que los pasajeros podrán continuar utilizando sus tarjetas físicas o digitales, siempre que cuenten con saldo previamente acreditado.

Esto significa que quienes tengan dinero suficiente podrán pagar sus viajes de manera habitual, sin necesidad de realizar ninguna operación adicional durante las horas de mantenimiento.

En cambio, quienes necesiten cargar dinero durante la mañana del domingo podrían encontrarse con dificultades, ya que los canales de recarga y acreditación permanecerán suspendidos. Por eso, la principal recomendación es verificar el saldo y realizar las cargas antes de la medianoche del sábado 21 de noviembre.

Cómo pagar el colectivo o el subte sin usar la tarjeta SUBE

Durante las tareas de mantenimiento seguirán disponibles otros medios de pago electrónicos en los servicios que ya tengan habilitada esta modalidad.

Las alternativas incluyen:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard sin contacto , en los servicios que acepten esos medios de pago.

Celulares y relojes con tecnología NFC , vinculados a tarjetas bancarias compatibles.

Códigos QR de billeteras virtuales habilitadas, en las unidades o estaciones que permitan este sistema.

Estas opciones permiten abonar el boleto sin depender de una recarga de la tarjeta SUBE.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la disponibilidad de los medios de pago alternativos depende del transporte y de la implementación del sistema en cada jurisdicción.

Por ese motivo, los usuarios que tengan previsto viajar durante la mañana del domingo deberían verificar previamente qué opciones de pago acepta el servicio que utilizan habitualmente.

Cuánto dinero se puede cargar en la SUBE antes del domingo

Actualmente, el saldo máximo permitido en la tarjeta SUBE es de $40.000, de acuerdo con la información oficial difundida para esta actualización.

Los pasajeros que necesiten utilizar el transporte público durante el fin de semana largo pueden anticipar sus recargas mediante los canales habituales.

Entre las alternativas disponibles antes del inicio del mantenimiento se encuentran los Puntos SUBE, la aplicación oficial, las billeteras virtuales, el home banking y los cajeros automáticos.

En el caso de las cargas electrónicas, es fundamental recordar que transferir dinero a la tarjeta no siempre significa que el saldo quede acreditado automáticamente.

Cuando corresponda, el usuario deberá completar la acreditación mediante una Terminal Automática SUBE, la función Carga a Bordo en los colectivos habilitados o un celular compatible con tecnología NFC. La recomendación es realizar ambos pasos antes de las 00:00 del domingo.

A qué hora volverá a funcionar el sistema SUBE

De acuerdo con el cronograma anunciado, las operaciones de carga, acreditación y consulta volverán a estar disponibles desde las 12:00 del domingo 22 de noviembre, una vez finalizados los trabajos programados.