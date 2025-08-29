El polémico dato de la lujosa boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo que podría incomodar a los invitados

Embed

“A veces pasa que los que se casan ponen un poco de plata para que el valor de la tarjeta baje y no sea tan alto para los invitados”, confió el cordobés si bien aclaró que por el momento no está definido si Cabré y Pardo le cobrarán el cubierto a sus invitados o si se harán cargo ellos mismos de todos los gastos de la boda.

Asimismo, con relación al lugar elegido, el periodista explicó que se trata de una estancia colonial en medio de la naturaleza que conserva intacto su casco histórico. “Es como si te casaras en un lugar de 1800”, aseguró.

Por otro lado, sobre las particularidades del salón de fiestas detalló que tiene una capacidad de 400 invitados, al tiempo que la estancia puede hospedar hasta 28 personas. "Algunos invitados selectos van a poder quedarse a pasar el fin de semana”, adelantó señalando que para ocupar una habitación el valor ronda los 200 dólares la noche.

Rocío Pardo habló de su relación con Nicolás Cabré y del vínculo con la hija que el actor tuvo con la China Suárez

A pocos meses de dar el “sí” con Nicolás Cabré —la boda será el 5 de diciembre en Villa Carlos Paz—, recientemente Rocío Pardo abrió su corazón y contó cómo vive la relación con el actor, la exposición mediática y el lazo que mantiene con Rufina, la hija que el actor tuvo con la China Suárez.

Lejos de incomodarse por la atención que genera la pareja, la bailarina y actriz aseguró que aprendió a convivir con esa parte de su vida: “A veces vemos cosas que no son verdad, pero sabemos que del lado de acá todo es muy tranquilo. Rufi se cría en un ambiente con mucha armonía y eso es lo que nos importa”, expresó en una entrevista con La Nación.

En esa línea, Pardo subrayó la importancia de priorizar siempre el bienestar de la niña por sobre cualquier especulación mediática: “Todo tiene que manejarse con mucho cuidado. Los adultos podemos arreglarnos, pero ellos son lo más importante”.

Con estas declaraciones, Rocío dejó en claro que su presente con Cabré se vive en un marco de estabilidad y afecto, enfocado en la familia que están construyendo.