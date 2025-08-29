A24.com

El tierno álbum fotográfico de Anita Espasandín para celebrar su primer aniversario con Benjamín Vicuña

Anita Espasandín publicó una serie de fotos íntimas y románticas, con las que quiso dejar en claro el buen momento que atraviesa la pareja. Benjamín Vicuña reforzó el mensaje con un “me gusta” y un comentario afectuoso.

29 ago 2025, 17:02
Con motivo de su aniversario, Anita Espasandín sorprendió al publicar una serie de fotos románticas junto a Benjamín Vicuña. La pareja eligió mostrarse unida y feliz, en un gesto que despeja las versiones de conflicto que habían circulado semanas atrás.

“Hace un año en loop”, escribió junto a varias imágenes que retrataban momentos de un paradísiaco viaje que compartieron un año atrás. Para recordarlo, Anita también publicó un video en sus historias de Instagram donde capturó escenas de la naturaleza que rodeaban el lugar y que con cierta nostalgia sumó: "Me recuerda el celular donde estaba hace un año".

El propio actor se encargó de despejar las versiones de crisis: no solo reaccionó con un “me gusta” a la publicación de su novia, sino que además le dedicó un comentario cargado de ternura que terminó por confirmar el buen momento que atraviesan juntos: “El mundo se hace pequeño a tu lado”, le respondió con amor.

Las versiones comenzaron a circular luego de que Vicuña celebrara el cumpleaños de Amancio, su hijo menor con la China Suárez. La noticia se conoció porque Espasandín compartió un video de la intimidad del festejo en sus historias de Instagram, lo que despertó comentarios sobre la exposición de la vida privada del actor.

Además, la publicación que la China Suárez hizo hace casi dos meses, en medio del conflicto por los viajes de sus hijos a Turquía, pareció también empañar el buen momento de la pareja. Sobre todo después de que la actriz insinuara que Vicuña enfrentaba problemas de “adicciones”.

En esa misma línea, Gustavo Méndez aseguró: “A Benjamín Vicuña no le gusta la sobreexposición que está utilizando en sus redes sociales Anita Espasandín. No le convence que ella sea una potencial influencer, que esté utilizando la pareja para posicionarse con marcas”.

Anita Espasandin defendió a Benjamín Vicuña y cargó contra la China Suárez

Anita Espasandin, pareja de Benjamín Vicuña, se pronunció contra la China Suárez tras del escándalo mediático que rodeó al actor.

Ni bien explotó el recordado conflicto de su pareja con Suárez, originado por desacuerdos sobre los viajes de sus hijos en común, Magnolia y Amancio, a Turquía, la empresaria sintió necesario salir a defender con los tapones de punta al actor chileno.

Frente a la situación, Anita, quien lleva poco más de un año de relación con Vicuña, no quiso quedarse callada ante las múltiples acusaciones de Eugenia y, sin rodeos, respondió en Intrusos (América TV), apuntando directamente a la actriz: "Perdón pero no, la verdad que todo un mamarracho y esto solo lastima a los niños".

"No soy del medio, solo acompaño a Benjamín, que es un hombre bueno, sano y que supo armar un hogar super lindo para sus hijos”, agregó Espasandin durante su diálogo con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

     

 

