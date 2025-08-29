El tierno álbum fotográfico de Anita Espasandín para celebrar su primer aniversario con Benjamín Vicuña

Además, la publicación que la China Suárez hizo hace casi dos meses, en medio del conflicto por los viajes de sus hijos a Turquía, pareció también empañar el buen momento de la pareja. Sobre todo después de que la actriz insinuara que Vicuña enfrentaba problemas de “adicciones”.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña3

En esa misma línea, Gustavo Méndez aseguró: “A Benjamín Vicuña no le gusta la sobreexposición que está utilizando en sus redes sociales Anita Espasandín. No le convence que ella sea una potencial influencer, que esté utilizando la pareja para posicionarse con marcas”.

Benjamín Vicuña y Anita IG

Anita Espasandin defendió a Benjamín Vicuña y cargó contra la China Suárez

Anita Espasandin, pareja de Benjamín Vicuña, se pronunció contra la China Suárez tras del escándalo mediático que rodeó al actor.

Ni bien explotó el recordado conflicto de su pareja con Suárez, originado por desacuerdos sobre los viajes de sus hijos en común, Magnolia y Amancio, a Turquía, la empresaria sintió necesario salir a defender con los tapones de punta al actor chileno.

Frente a la situación, Anita, quien lleva poco más de un año de relación con Vicuña, no quiso quedarse callada ante las múltiples acusaciones de Eugenia y, sin rodeos, respondió en Intrusos (América TV), apuntando directamente a la actriz: "Perdón pero no, la verdad que todo un mamarracho y esto solo lastima a los niños".

"No soy del medio, solo acompaño a Benjamín, que es un hombre bueno, sano y que supo armar un hogar super lindo para sus hijos”, agregó Espasandin durante su diálogo con el programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.