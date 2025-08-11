El escalofriante momento que vivió Mercedes Ninci con el sospechoso del crimen de Diego Fernández: "En shock"

"Me dijo: 'Déjame tu teléfono', y él tiene el mío porque se lo había dejado", concluyó el móvil.

Cómo reaccionaron Boy Olmi y Carola Reyna tras el hallazgo del cadaver en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Tras la identificación del cuerpo de Diego Fernández Lima, hallado en la medianera de la casa que perteneció a Gustavo Cerati —una propiedad que el emblemático músico alquilaba a Marina Olmi— comienzan a esclarecerse los detalles de un brutal crimen ocurrido en 1984.

Desde un primer momento, la noticia impactó no solo por la violencia del descubrimiento, sino también por la inesperada conexión con figuras públicas de renombre. La vivienda, situada en el barrio de Coghlan, fue el hogar de Cerati durante dos años cruciales en el inicio y consolidación de su carrera dentro del rock argentino.

Casi una década después de su fallecimiento, su nombre vuelve a resonar en los medios, no por sus contribuciones musicales, sino por un oscuro capítulo que permaneció oculto durante más de treinta años.

Tanto Boy Olmi —hermano de Marina— como Carola Reyna decidieron hablar el viernes 8 de agosto públicamente en Intrusos (América TV) tras el impactante hallazgo ocurrido el 6 de agosto en la propiedad donde vivió el artista, que ahora está siendo demolida para construir un edificio.

El actor, con evidente molestia, aclaró: “No es la casa ni de Gustavo ni de mi hermana, son vecinos, es la casa de al lado”, intentando desvincular a su familia y al músico del suceso.

Por su parte, Carola agregó: “Es la casa lindera”, mientras Olmi añadió, visiblemente incómodo: “A veces pasa que, frente al nombre de alguien conocido como el amoroso de Gustavo o mi hermana, que es una gran artista plástica, se montan noticias. Creo que no hay mucha relación entre todo esto, es una pena que aparezca".

Luego, Reyna aportó más detalles sobre la situación: “Fue un bajón, fue muy fuerte. Ella ya había vendido la casa, pero incluso ahora vieron que los restos eran de antes de que ellos compraran la casa”.

Finalmente, la reconocida actriz compartió su reacción tras confirmar la identidad de Diego Fernández Lima, quien tenía solo 16 años cuando desapareció: “Fue muy loco, es raro”.