El desgarrador relato de Mateo Kalejman, el argentino descalificado tras ganar el oro: "Fue un..."

Qué impacto tuvo esta decisión en la carrera y en la delegación argentina

La decisión no solo le quitó la medalla dorada, sino que también significó la pérdida de la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. “Perdí la clasificación a los Juegos Olímpicos, que era mi sueño más grande. Todo el esfuerzo de tres meses de entrenamiento se fue por la borda”, lamentó Kalejman.

La Unión Ciclista Argentina emitió un comunicado que denuncia públicamente lo sucedido y sostiene que “fue un atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte”. Además, el Comité Olímpico Argentino ya presentó reclamos ante la Unión Ciclista Internacional y Panam Sports para intentar revertir la medida.

Hubo conflictos de intereses en el jurado de la competencia

Un punto clave del conflicto es que dos de los cuatro comisarios eran colombianos, el país rival y reclamante en la disputa. “Colombia hizo lo que quiso. Dos de los tres comisarios eran colombianos, mis rivales directos, eso no puede ser”, denunció Mateo.

Qué sigue para Mateo Kalejman tras esta polémica

“Esto no me va a parar. Voy a seguir entrenando con más ganas que nunca. El próximo desafío es el Mundial en Ruanda en septiembre”, afirmó con convicción el ciclista. Sin embargo, reconoció que la situación le genera preocupación: “Ya voy con miedo, preguntándome qué medidas tomar para que esto no vuelva a pasar”.

Los abogados ya están trabajando en la posibilidad de apelar la descalificación y esperan que se pueda revisar el fallo. “Me dicen que hay un 50 y 50, pero hay chances de que se revierta”, sostuvo Mateo, decidido a no rendirse.