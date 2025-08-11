En vivo Radio La Red
Deportes
Ciclista
Panamericanos
POLÉMICA

El desgarrador relato de Mateo Kalejman, el argentino descalificado tras ganar el oro: "Fue un..."

El ciclista argentino y campeón virtual en la contrarreloj individual de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, fue descalificado por una irregularidad y, habló en el programa de Sergio Lapegüe, por América TV.

El desgarrador relato de Mateo Kalejman

El desgarrador relato de Mateo Kalejman, el argentino descalificado tras ganar el oro.

La primera jornada de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 quedó marcada por una polémica que hizo ruido en el deporte argentino. Mateo Kalejman, ciclista sanjuanino, cruzó la meta primero en la prueba de contrarreloj individual con un tiempo de 47:38.82, sacando una ventaja de 1 minuto y 31 segundos sobre el segundo puesto. Sin embargo, horas después, los comisarios deportivos decidieron anular su tiempo y descalificarlo por una supuesta irregularidad en la posición del asiento de su bicicleta.

“Me descalificaron injustamente, fue un absurdo total. Gané la medalla de oro y me la quitaron”, expresó el joven deportista en diálogo con Sergio Lapegüe, en Lape Club Social por América TV, visiblemente indignado.

Qué ocurrió con la bicicleta de Mateo Kalejman antes y después de la carrera

Según relató el propio Mateo, “la bicicleta fue medida cinco veces antes de la carrera, incluso con un delegado argentino presente, y siempre estaba perfecta”. Sin embargo, minutos antes de largar la competencia, un comisario “me vino a decir que el asiento estaba muy inclinado, pero ya lo habían medido y aprobado. Me hicieron calentar, me dieron el ok para correr”.

El momento más polémico se vivió después de la competencia, cuando, según contó Mateo, “me sacaron la bicicleta y vi cómo le pegaban al asiento con fuerza para decir que estaba flojo, como si yo hubiera corrido con eso así a propósito”. La manipulación, según el ciclista, fue clave para justificar la descalificación. “Es una locura total, no cabe en ninguna cabeza”, aseguró.

Qué impacto tuvo esta decisión en la carrera y en la delegación argentina

La decisión no solo le quitó la medalla dorada, sino que también significó la pérdida de la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos. “Perdí la clasificación a los Juegos Olímpicos, que era mi sueño más grande. Todo el esfuerzo de tres meses de entrenamiento se fue por la borda”, lamentó Kalejman.

La Unión Ciclista Argentina emitió un comunicado que denuncia públicamente lo sucedido y sostiene que “fue un atropello al esfuerzo, al reglamento y al espíritu del deporte”. Además, el Comité Olímpico Argentino ya presentó reclamos ante la Unión Ciclista Internacional y Panam Sports para intentar revertir la medida.

Hubo conflictos de intereses en el jurado de la competencia

Un punto clave del conflicto es que dos de los cuatro comisarios eran colombianos, el país rival y reclamante en la disputa. “Colombia hizo lo que quiso. Dos de los tres comisarios eran colombianos, mis rivales directos, eso no puede ser”, denunció Mateo.

Qué sigue para Mateo Kalejman tras esta polémica

“Esto no me va a parar. Voy a seguir entrenando con más ganas que nunca. El próximo desafío es el Mundial en Ruanda en septiembre”, afirmó con convicción el ciclista. Sin embargo, reconoció que la situación le genera preocupación: “Ya voy con miedo, preguntándome qué medidas tomar para que esto no vuelva a pasar”.

Los abogados ya están trabajando en la posibilidad de apelar la descalificación y esperan que se pueda revisar el fallo. “Me dicen que hay un 50 y 50, pero hay chances de que se revierta”, sostuvo Mateo, decidido a no rendirse.

