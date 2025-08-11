En vivo Radio La Red
Milei y Karina definen esta semana quiénes serán sus candidatos a diputados y senadores nacionales

El Gobierno acelera el armado de las listas de candidatos en todo el país. Dudas sobre qué ministros serán candidatos y cuáles seguirán en su cargo después de las elecciones de 26 de octubre. Reuniones clave en Casa Rosada.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier

Javier, Karina Milei y Santiago Caputo reunieron este lunes a la mesa chica del gobierno para definir candidaturas de cara a las elecciones del 26 de octubre. Foto: Archivo Casa rosada

Este domingo 17 de agosto a la medianoche vence el plazo legal para la presentación de las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre, y por eso, con Javier Milei a la cabeza, la Casa Rosada arrancó este lunes una semana de fuertes expectativas en clave electoral.

Este lunes al mediodía Karina Milei convocó a la mesa chica del Gabinete para avanzar en las negociaciones internas y con aliados del PRO y partidos provinciales y gobernadores, para la definición de listas que presentará La Libertad Avanza ante la justicia Electoral el próximo domingo.

La definición también tiene otro tipo de consecuencias: la posibilidad de incluir como candidatos a algunos funcionarios y ministros repercutirá en la reestructuración del Gabinete nacional que piensa Milei para después de las elecciones. De todos modos hasta ahora la única “casi confirmada” es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para encabezar la lista de senadores nacionales por CABA.

Semana de rosca política por el cierre de listas en Casa Rosada

Karina Milei reunió a los presidentes de LLA de los 24 distritos y ya negocia alianzas electorales en todas las provincias. Foto LLA

Javier Milei acostumbra quedarse los lunes en la residencia de Olivos, pero este lunes 11 de agosto, arranca una semana de frenética rosca política no solo por el cierre de listas y lanzamiento de campaña electoral en territorio bonaerense, sino también, porque el Gobierno también tendrá que enfrentar arduas negociaciones con aliados para intentar frenar el rechazo a los vetos presidenciales en el Congreso.

Milei llegó a las 10,45 a la Casa Rosada para recibir a un encumbrado economista internacional que le dio una nueva distinción por la aplicación del plan económico libertario.

Casi en el mismo momento en que llegaba Milei a Balcarce 50, en medio de un fuerte operativo de la custodia presidencial que incluye la movilización de efectivos de Casa militar y de los Granaderos, entraban por otra puerta, el asesor presidencial, Santigo Caputo y Sebastián Pareja, el presidente de LLA bonaerense y mano derecha de Karina Milei en el armado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Ambos dirigentes, enfrentados en una dura interna política del Gobierno, en la previa del armado de listas de candidatos a legisladores de cara a las elecciones provinciales del 7 de septiembre, ahora trabajan juntos a pedido de Karina Milei, en el armado de la estrategia electoral en la provincia.

Después de la reunión previa entre Caputo y Pareja para coordinar la estrategia de actos de campaña bonaerense, (que incluyen el acto del jueves encabezado por Milei en La Plata) al mediodía se reunía la mesa chica del Gabinete para definir las listas nacionales. La integran Karina Milei, Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Además, suelen sumarse a esos debates los principales negociadores políticos de Karina: el subsecretario de Gestión Institucional de Presidencia, Eduardo “Lule” Menem, Pareja y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y en ocasiones, la ministra de Seguridad y casi segura candidata a senadora, Patricia Bullrich.

Dudas por la reestructuración del Gabinete que piensa Milei para después de las elecciones

Javier Milei y buena parte del gabinete nacional celebró el triunfo electoral del domingo 18 en CABA y lo interpretó como un espaldarazo político al rumbo económico y el ajuste. Foto LLA.jpeg

Pese a que varios ministros de Milei suenan como posibles candidatos a diputados y senadores nacionales, fuentes de la Casa Rosada relativizaron a A24.com que hoy estén confirmados grandes cambios de gabinete para después que asuman los nuevos legisladores, el 10 de diciembre.

“Hoy no hay clima de grandes cambios de Gabinete”, como había dejado trascender altas fuentes del entorno del presidente Milei. Y aclaran que la única que estaría casi confirmada su salida del Gabinete, es Patricia Bulrrich. Aunque “nada está descartado todavía”.

Javier Milei lanzó la campaña electoral en La Matanza, con Karina y los candidatos a legisladores de LLA en las 8 secciones electorales. Foto LLA

Aunque algunos mencionaban a Sturzenegger o a Pettovello como posibles candidatos a diputados nacionales por CABA, otras fuentes de Casa Rosada salieron a relativizar sus nombres, aduciendo que “el presidente los necesita acá”, para continuar con los cambios de políticas estructurales, tanto en cuanto a reformas del Estado, como los ejes del plan económico que impulsará en 2026: reformas laboral, previsional y tributaria, donde los actuales ministerios de Desregulación y de Capital Humano, como el de Economía, son centrales.

En cambio, en Casa Rosada admitían este lunes que la candidatura a Senadora de Bullrich por CABA era casi un hecho decidido, y mencionaban como su posible reemplazo después del 10 de diciembre, al intendente de Mar del Plata y primer candidato a legislador bonaerense por la Quinta Sección, Guillermo Montenegro.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Sebastian Pareja, por LLA se reunieron con los diputados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Foto Karina Milei X.jpeg

En el Gobierno defienden que Montenegro no asuma en la Legislatura bonaerense para asumir -si le ofrecen después de las elecciones un mayor de mayor rango e importancia a nivel nacional.

En la lógica libertaria aseguran que esa movida “no” se trata de una candidatura testimonial: “No es testimonial porque no es que no asume como legislador en la provincia para volver a su cargo de intendente, sino porque le ofrecen algo superior".

La misma lógica podría usarse para otros funcionarios como el vocero presidencial, Manuel Adorni, en el caso de que el presidente le pida que no asuma como legislador porteño electo, para hacerse cargo de un ministerio nacional.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
